El detenido por el fuego junto al puente Real de Badajoz pasará a disposición judicial este miércoles

El hombre de 33 años detenido este martes por la tarde por presuntamente provocar un incendio junto al puente Real de Badajoz pasará a disposición judicial este miércoles, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, en cuyos calabozos permanece aún.

De momento, se le imputa un delito contra la seguridad colectiva por incendio por el fuego de ayer, pero se continúa investigando su presunta participación en otros ocurridos durante este verano en el perímetro de la ciudad. La Policía Nacional está tomando declaración a posibles testigos que pudieran aportar cualquier dato que llevara a su identificación en relación con otros hechos similares.

Se podría enfrentar a penas de entre 3 y 5 años de prisión.

El detenido fue sorprendido 'in fraganti' por la Policía Local sobre las 19.30 horas del martes, cuando presuntamente estaba prendiendo fuego en el entorno del tanatorio, que fue desalojado por precaución. También se tuvo que cortar la circulación en el puente Real, debido a que el intenso humo que se generó afectaba a la visibilidad de los conductores. Los bomberos dieron por extinguido el incendio cerca de las nueve de la noche.

Tras la media docena de fuegos que se registraron en julio en el entorno de Sancha Brava, Las Vaguadas y Tres Arroyos, la Policía Local habilitó un dispositivo especial para tratar de localizar al presunto autor o autores, ya que no se tenía dudas de que todos ellos fueron intencionados. En agosto se han repetido estos fuegos deliberados en distintas zonas, entre ellas Las Crispitas y la carretera de Cáceres.

Los agentes han realizado durante más de tres semanas vigilancias estáticas y dinámicas por la periferia de la ciudad, en las que han participado unidades uniformadas y de paisano y vehículos camuflados, hasta que el martes por la tarde lograron sorprender al ahora detenido. También ha sido fundamental durante este tiempo la colaboración ciudadana.

Las pruebas que se logren recabar durante la investigación que sigue abierta serán determinantes para imputarle la presunta autoría de otros hechos similares, pues no son suficientes las sospechas.