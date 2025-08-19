La Diputación de Badajoz elabora un catálogo para visibilizar "el talento" de las empresas textiles extremeñas

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha elaborado un catálogo que recoge información detallada de más de 70 empresas del ecosistema moda-textil de Extremadura. Con esta iniciativa, incluida dentro del proyecto, Resotex: Repensando el sector textil y la moda sostenible, pretende visibilizar el talento del sector, fomentar la sostenibilidad y fortalecer la cadena de valor textil en la región.

El catálogo, según informa la institución provincial, es resultado una acción más amplia en la que la Diputación de Badajoz, por una parte, ha realizado un mapeo del sector textil y de la moda que ha permitido identificar y clasificar las entidades y empresas que operan en este sector en la provincia de Badajoz. Además, se ha realizado un estudio diagnóstico del sector para analizar tanto la situación de partida de las empresas como su grado de madurez digital que ha servido de base para la elaboración de un plan de acción para la mejora de la competitividad, sostenibilidad y digitalización de estas empresas en la provincia de Badajoz.

Así, las empresas recogidas en el catálogo están clasificadas y etiquetadas en función de su papel en la cadena de valor textil: producción de fibras y materias primas, recogiendo empresas productoras de materias primas o de venta al por mayor de materias primas; tejido o punto, con empresas fabricantes de tejidos o venta al por mayor de tejidos; acabados, mostrando las empresas que trabajan el tratamiento sobre los tejidos (tinte, estampación y aplicación de otros productos químicos para lograr un acabado específico); y confección y distribución, presentando empresas productoras de prendas, mayorista de prendas o 'wholesale' y venta minorista o retail.

Este catálogo quiere ser "una herramienta útil" tanto para profesionales del sector como para consumidores interesados en la moda sostenible y se puede descargar de forma gratuita en https://resotex.es/wp-content/uploads/2025/05/Catalogo-empresas-sector-textil.pdf)

Las empresas del sector que quieran formar parte de este directorio en sucesivas actualizaciones, se pueden ponerse en contacto con srd@dip-badajoz.es para ser incluidas.