Acto vandálico
Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
El servicio de Limpieza ya se ha encargado de eliminar la pintura
Marta Gallego
Una de las escaleras del Paseo Fluvial aparecía pintada con una bandera de Palestina el pasado 14 de agosto. Según el Ayuntamiento de Badajoz, esa misma tarde el servicio de limpieza se encargó de eliminar la pintura, con el objetivo de volver a "restaurar la normalidad".
Todavía se ven algunos restos de la bandera. Durante el proceso de limpieza de la misma, se empleó el uso de una manguera de chorro de arena y agua a presión.
No obstante, este no ha sido el único acto vandálico que ha sufrido la ciudad durante este verano, algunos de ellos en entornos patrimoniales. El pasado mes de junio se registraron dos pintadas en el Casco Antiguo, ambas realizadas con spray negro. La primera se ubicaba en las nuevas escaleras que dan acceso al Museo Arqueológico Provincial, en ella se podía leer el mensaje "Palestina Libre".
El lateral de las casas coloradas, ubicadas justo en frente de la torre Espantaperros, fue el segundo lugar elegido para hacer las pintadas. Sobre la pared se pudo leer la frase "BBVA y el Santander financian el genocidio en Palestina no les des tu dinero". Ambos mensajes fueron eliminados por el servicio de Limpieza.
Sobre el autor de los hechos, el consistorio ha informado que "se desconocen los datos".
