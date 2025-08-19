El PSOE de Badajoz exige que los 2 millones que ha detraído la Junta de la piscina de la margen derecha se destinen a "tapar baches"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz exige que los 2 millones de euros que la Junta de Extremadura ha detraído de la financiación de la piscina de la margen derecha se destinen a "tapar baches" en la capital pacense.

En diciembre se anunció que la Junta aportaría 6 millones de euros, pero finalmente solo pondrá 3,9 millones, lo que ha obligado al Ayuntamiento a cubrir la diferencia. A través de un comunicado, el PSOE reclama que "ese dinero que han birlado a Badajoz vuelva en forma de inversiones útiles".

Consideran que "la prioridad municipal" debe ser invertir en el mantenimiento vial. Aunque reconocen la labor de las cuadrillas municipales, la consideran “testimoniales” ante "el mal estado de muchas calles y aceras". "Los dos millones que la Junta se ahorra en la piscina serían un balón de oxígeno para reparar desperfectos y mejorar nuestras calles y la seguridad vial. Tapar baches, sellar baldosas sueltas y mejorar calles es una urgencia que repercute directamente en la seguridad de la ciudadanía, sabiendo que las consignaciones actuales son claramente insuficientes", señala Silvia González.

La portavoz socialista también critica los "continuos cambios" en los plazos de ejecución de la piscina. “En junio el alcalde dijo que estaría lista en 2027; a finales de julio, cuando se anunció lo que iba a poner definitivamente la Junta, retrasaron el final de la piscina a 2028. Con este ritmo, el baño será en 2029”, ironiza González, que hace referencia a la apuesta que lanzó al alcalde Ignacio Gragera de no volver a presentarse si la piscina no estaba finalizada en 2027.

Por último, Silvia González denuncia "la dejadez" en el recinto de la piscina."En la parte baja del solar el cierre perimetral está caído, lo que demuestra que el PP ni siquiera revisa el estado de las instalaciones y que tiene que ser la oposición quien lo advierta", subraya. Además, González espera que la empresa encargada del mantenimiento y control de la obra ejecutada de las instalaciones siga haciendo su trabajo, que concluye en octubre próximo, y que en los informes trimestrales que debe pasar al Servicio de Patrimonio aparezca "la rotura del vallado y sus deficiencias en otros puntos de la parcela".

Además, los socialistas destacan que "es tan acusado el abandono de la piscina de la margen derecha, que hasta la propia naturaleza se ha colado dentro de la obra inacabada". Señalan que en el interior crecen ya dos ejemplares frondosos de palmitos (Chamaeropshumilis), la única palmera autóctona de la península ibérica, símbolo de resistencia en lugares secos y hostiles. "Que esta planta haya arraigado dentro de la piscina refleja con crudeza los años de dejadez municipal: donde debería haber actividad deportiva y vida ciudadana, solo florece la desidia del PP", sentencia la portavoz.