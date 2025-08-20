Acto vándalico
El ayuntamiento limpia las pintadas del parque de San Fernando y vuelven a aparecer 24 horas después
Las pintadas están denunciadas ante la Policía Nacional y se busca al responsable
Marta Gallego
Los vándalos vuelven a hacer de las suyas. Este lunes, el servicio de limpieza municipal erradicó las pintadas existentes en las paredes que rodean la pista de baloncesto en el parque de San Fernando. Ese mismo día el concejal encargado del área, Rubén Galea, publicaba en sus redes sociales el resultado del trabajo y "pedía respecto hacia la labor realizada por los empleados del ayuntamiento".
No obstante, tan solo un día más tarde las tapias aparecían de nuevo con pinturas, todas ellas realizadas con un spray negro. En el mensaje se podía leer "Te amo aquí fuera y preso".
El alcalde, Ignacio Gragera fue el primero en encargarse de hacer una denuncia pública y pedir ayuda a los vecinos de San Fernando "para poder identificar al simpático que ha hecho esto".
Desde el consistorio pacense denuncian lo ocurrido y animan a "reflexionar" a los ciudadanos. La eliminación de las pintadas no solo equivale a un costo material de los recursos públicos, también humano, pues el tiempo que invierten los servicios de Limpieza en eliminarlas "lo pierden" de otras tareas a realizar.
Las pintadas ya han sido denunciadas a la Policía Nacional y próximamente se procederá a su eliminación.
- Cinco personas pilladas en Badajoz usando dispositivos electrónicos para copiar en el examen de conducir
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- Las librerías de Badajoz pierden la mitad de ventas en la ‘vuelta al cole’ con respecto a hace una década
- El Ayuntamiento de Badajoz sacará otra vez a concurso el quiosco-bar del parque de la Viña
- Tributos a Dire Straits y Manuel Carrasco en el López de Ayala de Badajoz
- Muere un vecino de Villar del Rey (Badajoz) al salirse con su coche en la Ex-214
- Un juzgado concede una incapacidad permanente absoluta a una empleada con fibromialgia severa