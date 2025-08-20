El ayuntamiento limpia las pintadas del parque de San Fernando y vuelven a aparecer 24 horas después

Los vándalos vuelven a hacer de las suyas. Este lunes, el servicio de limpieza municipal erradicó las pintadas existentes en las paredes que rodean la pista de baloncesto en el parque de San Fernando. Ese mismo día el concejal encargado del área, Rubén Galea, publicaba en sus redes sociales el resultado del trabajo y "pedía respecto hacia la labor realizada por los empleados del ayuntamiento".

No obstante, tan solo un día más tarde las tapias aparecían de nuevo con pinturas, todas ellas realizadas con un spray negro. En el mensaje se podía leer "Te amo aquí fuera y preso".

El alcalde, Ignacio Gragera fue el primero en encargarse de hacer una denuncia pública y pedir ayuda a los vecinos de San Fernando "para poder identificar al simpático que ha hecho esto".

Desde el consistorio pacense denuncian lo ocurrido y animan a "reflexionar" a los ciudadanos. La eliminación de las pintadas no solo equivale a un costo material de los recursos públicos, también humano, pues el tiempo que invierten los servicios de Limpieza en eliminarlas "lo pierden" de otras tareas a realizar.

Las pintadas ya han sido denunciadas a la Policía Nacional y próximamente se procederá a su eliminación.