Diego Andújar homenajeará a su abuela en Badajoz

Volando desde México para actuar en Badajoz. Así atiende Diego Andújar a este diario. Acaba de terminar la gira mexicana de Malinche, la producción de Nacho Cano en la que ya actuaba en Madrid. Haciendo de bailaor principal de la representación saltó el charco hace tres meses. "Me vine en marzo y solo he vuelto en julio para representar a Extremadura, junto a otros compañeros, en el festival de flamenco Mont de Marsan, en Francia. Después hice algunas actuaciones más en Extremadura que son las que más ilusión me hacen, pero volví a México". Ahora coge aviones y coches para llegar a la actuación que hace en la plaza Alta de la ciudad porque "jugar en casa siempre es un regalo".

A los pies de la torre de Espantaperros representará 'Mala vía', un espectáculo que él mismo creó en Madrid. "Es un hervidero de ilusiones, de querer hacer cosas nuevas". Andújar participó en el laboratorio de creadores del teatro Flamenco Madrid porque, además de bailar, es un apasionado de la creación artística. "Mi madre es una creadora y yo siempre he tenido esa inquietud". Se puso manos a la obra y nació su propio espectáculo, que debutó en la capital de España hace ahora un año.

Diego Andújar bailando en la plaza Alta. / Flamenco en la plaza Alta

'Mala vía' y la abuela Cati

'Mala vía' habla de los miedos del artista, "que no deja de ser una persona que tiene sus preocupaciones pero que tiene que seguir subiéndose al escenario", explica Andújar.

Si hace un año el bailaor se subía al escenario mostrando sus miedos, ahora lo hace arrastrando la pena de haber perdido a su abuela Cati, uno de los pilares de su vida. Ella ha fallecido este verano. "Yo empecé a bailar gracias a ella, que me descubrió bailando en la cocina de su casa. Cada vez que me subo al escenario pienso en mi Cati porque no hay que esperar a que alguien falte para hacerle un homenaje. Siempre que ella venía a verme un beso, un guiño o una mirada eran para ella. Todo lo que pudiera hacer por mi abuela era poco".

Por eso tiene claro que, esta vez, el show está completamente dedicado a ella. "Haber vivido su falta tan lejos ha sido un palo muy grande", recuerda, emocionado, "pero sé que a ella lo que más feliz la hacía era verme bailar y por eso siento que tengo que hacerle un homenaje con una pieza muy especial que voy a hacer. Espero que se sienta orgullosa desde donde esté".

Diego Andújar, bailando. / Andrés Lope

La plaza Alta

El entorno también es un enclave especial para el artista. "Cuando me nombran la plaza Alta, mis ojos brillan", asegura el bailaor. Para él es "lugar seguro, y poder traer un espectáculo y bailar allí es un privilegio". No es la primera vez que actúa entre los ladrillos rojos y blancos, pero sí la primera que lo hace con un espectáculo que tiene su sello. Tras recibir la propuesta para actuar, se le viene a la cabeza hacerlo con 'Mala vía' porque "cuando lo estrené en Madrid, lo que quería era traerlo rápidamente a mi tierra para que la gente lo viera". Un año después, lo ha conseguido.

El que acuda a la cita podrá ver a un Diego crecido, evolucionado. "Es mi primer espectáculo después de tantos meses en México. Creo que la gente verá mucha verdad, me verá decir: Este soy yo". También podrá disfrutar del saber hacer de los artistas extremeños Manolín García, Manuel Pajares y la madrileña Raquel Guillén, amiga personal de Diego.

En esta ocasión presenta una adaptación del espectáculo ya que en el estreno quiso verlo desde fuera, ejecutar solamente un papel de creador. Ahora se meterá de lleno en la representación. "Lo tengo que hacer yo. Vengo a mi tierra con gente que conozco, con la que me he criado, con familia. Todos quieren ver que el Diego de diez años que soñaba con ser bailaor lo ha conseguido, y lo ha hecho feliz de volver a sus orígenes".