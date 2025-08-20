Coordinado por Guardia Civil
Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
Se están registrando varios domicilios de la zona
La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de este miércoles una amplia operación en el barrio de Las Moreras de Badajoz vinculada con robos. En el dispositivo participa también Policía Nacional.
El despliegue ha obligado a cortar diversas calles y a restringir el acceso a personas, lo que ha generado gran expectación entre los vecinos. En el operativo participan la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Policía Nacional, además de un equipo de guías caninos.
Otras operaciones
La última gran operación que tuvo lugar en el barrio fue el mes de marzo de este 2025. Tras meses de investigación, se arrestó a tres personas y se requisó más de un kilo de cocaína en domicilios de Las Moreras y La Cañada.
Además, en febrero de 2024 se llevó a cabo la operación 'Calleja', donde la Policía Nacional desmanteló un punto de venta de droga en la zona, donde se incautaron decenas de gramos de hachís y marihuana, dinero en efectivo y objetos vinculados a la distribución, como balanzas y bolsas herméticas. Asimismo se descubrió una red ilegal de videovigilancia que controlaba el acceso al punto de venta.
(Habrá ampliación)
