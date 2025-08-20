Los masones vuelven a Badajoz 133 años después

En Badajoz, pocos saben que bajo las lápidas del cementerio de San Juan descansan masones cuyos símbolos son únicos en España. Y menos aún que la ciudad fue, a finales del siglo XIX, un foco de librepensadores y hombres comprometidos con la educación y el progreso social.

En 1888 se fundó en la capital pacense la logia masónica Pax Augusta. En ella se reunieron abogados, médicos, intelectuales y cargos públicos. 133 años después de su desaparición, la masonería "volverá a encender este 2025 sus columnas" en la ciudad. Entre aquellos masones destacaron figuras claves de la vida cultural y profesional pacense. Pax Augusta contó con miembros como Rubén Landa Coronado, presidente del Colegio de Abogados y fundador de la Institución Libre de Enseñanza; Narciso Vázquez Lemus, presidente del Colegio de Médicos; o Isidoro Osorio Vázquez, intelectual krausista.

Los integrantes fueron ciudadanos influyentes que impulsaron proyectos destacados: viviendas sociales, la Escuela de Artes y Oficios, un periódico pro masónico (El Diario) e incluso los primeros pasos hacia la creación de la Caja de Ahorros de Badajoz. "Librepensadores e impulsores de instituciones educativas y sociales. Trabajaron por la educación, la cultura y la mejora de la ciudad. La historia ha sido injusta con ellos, pero poco a poco se empieza a reconocer su legado”, explica José Alberto Hidalgo, presidente de la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional El Derecho Humano, la organización que recuperará la logia.

José Alberto Hidalgo señala la tumba de Isidoro Osorio en el cementerio de San Juan. / Santi García

¿Qué es una logia masónica?

“La masonería es una organización iniciática que busca el crecimiento personal y la mejora de la sociedad”, explica Hidalgo. Proviene de los antiguos constructores de catedrales, de quienes adoptó sus herramientas —escuadra, compás, mallete— como símbolos. “Trabajamos un método de reflexión y debate, escribimos planchas —textos de estudio—, realizamos rituales y subimos grados en una escala iniciática que llega hasta el 33”, señala. Los grados son las etapas en las que va progresando un miembro dentro de la orden. No hacen referencia a una jerarquía de poder, sino que simbolizan el avance en el conocimiento.

A diferencia de la imagen oscura heredada del franquismo, la masonería es hoy laica, adogmática y plural. “No es una secta ni está vinculada a ninguna religión. Nuestro único compromiso son los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Los tres lemas de la Revolución Francesa”, afirma Hidalgo. De hecho, bajo el concepto del “Gran Arquitecto del Universo” (Dios o deidad creadora) conviven desde masones cristianos hasta agnósticos y musulmanes: cada cual interpreta ese símbolo como quiera.

“No es una secta ni está vinculada a ninguna religión. Nuestro único compromiso son los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Los tres lemas de la Revolución Francesa”

¿Por qué entonces tanto misterio? “La masonería nunca ha sido secreta, pero sí discreta, porque ha estado perseguida por todos los regímenes que temían su defensa de los derechos humanos”, explica Hidalgo. Franco, que intentó sin éxito ingresar en la orden, “fusiló a todos los masones que pudo y persiguió con saña a los que no pudo atrapar”.

No es una sociedad secreta y tampoco un club elitista. Según este experto masón, “una logia es simplemente un lugar donde hombres libres se reúnen para mejorar como personas y reflexionar sobre cómo servir mejor a la sociedad”.

En esas reuniones —llamadas tenidas— no se habla de política ni de religión. Se estudia simbología, filosofía y ética. Los masones utilizan rituales heredados de los antiguos constructores de catedrales, pero su finalidad no es construir templos de piedra, sino "templos interiores". “Formamos hombres libres y de buenas costumbres, así lo define nuestra tradición”, resume Hidalgo.

Cementerio viejo

La logia pacense Pax Augusta estuvo activa durante cinco años. En 1892 “abatió columnas”, como se dice en lenguaje masónico, y su rastro quedó diluido. Sin embargo, sus integrantes mantuvieron la actividad en otras ciudades e incluso alcanzaron altos grados dentro de la orden: Rubén Landa llegó al grado 30, Narciso Vázquez Lemus y otros miembros alcanzaron el grado 18. Hoy, las tumbas con escuadras y compases del cementerio civil siguen hablando de aquel pasado.

“En Badajoz hay elementos de masonería únicos en España”, explica José Alberto Hidalgo. Se refiere, sobre todo, al cementerio viejo: allí reposan masones cuyos símbolos funerarios son tan singulares que “ni en Madrid ni en Valencia existe nada igual”.

Hidalgo señala los nichos de antiguos masones pacenses, en el cementerio de San Juan. / Santi García

Entre los elementos destacados hay un guardatemplo. Una figura de un masón que se sienta junto a una espada. También hay tres columnas. "Además de un altar. Allí hay tres masones. El venerable maestro, el secretario y el orador".

En el cementerio descansan personalidades como Juan García Chávez. Uno de los fundadores de la Pax Augusta. También se encuentran los restos de los masones más relevantes, (Rubén Landa, Narciso Vázquez e Isidoro Osorio) cuyas tumbas se orientan de manera intencional. Hay dos horizontales y una vertical. La distancia entre las cabezas de los cadáveres forman un triángulo que mira hacia el sol. "Si venís una mañana vais a ver que el sol automáticamente entra en esta dirección. Entra aquí perfectamente y está iluminando en lo que representa el delta de la masonería. Por eso están estas tumbas de esa manera situadas", explica Hidalgo. "Esto es único. No lo hay en otro sitio de España, nada más que aquí en Badajoz. Y esto es digno de que se conozca", cuenta el experto masón.

Símbolo de la masonería en una lápida. / Santi García

El renacer en noviembre

Después de 133 años sin logia estable, Badajoz volverá a encender sus columnas. Este mes de noviembre se constituirá oficialmente un nuevo taller masónico vinculado a la Gran Logia de España. “Queremos que Badajoz conozca su historia y que este renacer sirva para poner en valor a quienes, hace más de un siglo, apostaron por la educación, la libertad de pensamiento y el progreso”, apunta Hidalgo.

La nueva logia se reunirá periódicamente para trabajar como lo hicieron sus antecesores hace más de un siglo. No es una "secta" ni un grupo que conspira: solo ciudadanos reflexionando sobre cómo ser mejores y cómo contribuir a la sociedad pacense. “Esperamos que este renacer contribuya a que los pacenses conozcan su historia. Aquí, hace más de un siglo, brillaron masones que también fueron grandes ciudadanos”, señala Hidalgo.

El experto masón explica que ya hay muchos pacenses y extremeños interesados en acceder a la logia. Eso sí, entrar conlleva unos requisitos personales. “No hacemos proselitismo, debe ser una decisión personal”, explica Hidalgo. Tras un proceso de entrevistas y evaluación, el nuevo miembro entra como aprendiz y, con trabajo y estudio, puede ascender hasta convertirse en maestro masón. “Se entra por una puerta muy pequeña, literalmente, y se sale por una muy grande”.