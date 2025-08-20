Ciclo '12 meses, 12 batallas'
El Museo Luis de Morales invita a una nueva visita guiada: 'La brecha de la muerte' en Badajoz
Será este sábado y las inscripciones se pueden realizar desde este miércoles
El ciclo '12 meses, 12 batallas' continúa este sábado en el Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz con una nueva visita guiada, en esta ocasión bajo el título 'La brecha de la muerte', centrada en la entrada de las tropas de Yagüe el 14 de agosto de 1936 y su brutal masacre.
Las plazas son limitadas y los interesados pueden inscribirse a través de la página web de ayuntamiento desde hoy hasta el viernes. La visita comenzará a las 11.00 horas y la asistencia es gratuita.
Las siguientes visitas serán el próximo 27 de septiembre, con el nombre de 'Las batallas de Batalyaws'; el 18 de octubre, titulada '10.300 balas de cañón'; el 8 de 'Zallaqa vs Sacralias'; y la última, 'De la Guerra Fantástica al Golpe Fantasma', el 13 de diciembre.
El ciclo '12 meses 12 batallas' es un programa de visitas guiadas mensuales a la exposición permanente del Museo Luis de Morales, dedicada a la historia de la ciudad, que organiza la Concejalía de Cultura.
