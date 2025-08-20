El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño

En plena oleada de noticias desesperanzadoras de pérdidas de especies de flora y fauna a causa del fuego en Extremadura, un cartel ha conseguido sacar la sonrisa a los vecinos del Casco Antiguo pacense. Concretamente, a aquellos que viven en la calle Joaquín Sama.

Hace cuatro días se daba por terminada la renovación de la plaza de Santa Ana y sus alrededores. Además de presentar un pavimento renovado, tanto la plaza como las calles Joaquín Sama y Cardenal Carvajal se han encontrado con nuevas especies verdes: en el entorno se han plantado varias decenas de naranjos.

Esto ha sorprendido y agradado por igual a los vecinos. Tanto es así que un anónimo artista ha decidido proteger la salud de los mismos ante posibles vándalos. Armado con un soporte y pinturas, ha lanzado un mensaje a peatones y conductores de la zona.

"Respétame y quiéreme. Soy nuevo en el barrio", se puede leer. Con letras negras y un llamativo fondo de colores, no hay persona que pase por delante que no se detenga a mirarlo o a hacer una fotografía. Las redes sociales ya están llenas de ellas.

El 'nuevo vecino' duerme tranquilo mientras consigue que toda una comunidad ponga sus ojos sobre él, protegiéndolo. Con suerte, así seguirá dentro de varias décadas mientras proporciona sombra a los pacenses.