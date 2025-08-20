El PSOE de Badajoz denuncia "graves deficiencias" en el consultorio médico de Valdebótoa

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha denunciado "las graves deficiencias" que presenta el consultorio médico de la pedanía de Valdebótoa y ha exigido al equipo de gobierno que resuelva "de inmediato" los problemas que arrastran desde hace años las instalaciones.

A través de un comunicado, la concejala socialista Sara Durán señala que uno de los más graves es "la falta total" de insonorización de las consultas, pues desde la sala de espera "se puede escuchar perfectamente la conversación entre médico y paciente". En este sentido, advierte de que se está vulnerando "por completo" el derecho a la intimidad y la confidencialidad. “En otros centros se pide guardar silencio en la espera, pero aquí es preferible que hablen, porque así se oye menos lo que se dice dentro”, ironiza.

Asimismo, el PSOE se queja de que la puerta de acceso al consultorio es de hierro y muy pesada, lo que dificulta la entrada a personas mayores o con movilidad reducida, por lo que reclama que se instale una automática.

Puerta del centro sanitario, de hierro y pesada. / LA CRÓNICA

Durán también alerta del mal estado del pavimento de la rampa de entrada al centro sanitario, "que resbala con la lluvia y ha provocado ya varias caídas". “Es urgente sustituirlo por un suelo antideslizante", pide la concejala.

Los socialistas exigen al equipo de gobierno que "deje de mirar hacia otro lado" y actúe ante una reivindicación que no solo realiza el PSOE, sino que es de los vecinos de Valdebótoa y del personal sanitario. "Lo que pedimos no es ningún lujo, son condiciones dignas y seguras”, argumenta.

Escuchar a los poblados

La concejala señala que son este tipo de problemas a los que se refieren cuando piden al alcalde, Ignacio Gragera, que "escuche a los poblados". “Parece que para el PP es más importante poner letreros con el nombre de las pedanías que atender sus consultorios médicos”, critica.

A su juicio, es "una vergüenza" que los pacientes de este consultorio no tengan garantizada ni su privacidad, ni su accesibilidad, ni su seguridad, lo que atribuye a la "inacción" del PP y de los alcaldes pedáneos, a quienes reprocha que no tengan "reflejos" para reaccionar cuando surgen los problemas.