¿Cuándo comienza la Feria de la Loza en Elvas? Este es todo el calendario 2025

Cada mes de septiembre, Elvas se transforma con el color y la actividad de la célebre Feria de San Mateo, conocida popularmente por los extremeños como la Feria de la Loza. Este evento milenario combina ferias, cultura, gastronomía y religiosidad en un escenario que atrae a decenas de miles de visitantes portugueses y españoles.

Con más de 450 años de celebración a sus espaldas, esta feria es una de las más antiguas de Portugal. A pesar de ser una celebración que combina actividades de todo tipo, la que más llama la atención de los visitantes de Badajoz es la venta de vajillas y piezas de cerámica. Cada año no faltan ofertas en platos o vasos, pero también en juegos de sábanas o toallas portuguesas. No hay nada más pacense que acudir a los puestos, adquirir los objetos deseados y, a continuación, cenar una bifana antes de volver a casa. Es una cita casi obligada viviendo al otro lado de la frontera.

Los más pequeños, además, pueden disfrutar de los 'cacharritos' que se montan en la zona recreativa, junto a los puestos de venta.

La Feria de San Mateo en Elvas no es solo una muestra de artesanía y comercio; es un emblema de la identidad regional y la relación histórica entre Extremadura y el Alentejo. Este año se celebrará del 19 al 28 de septiembre y este es el calendario completo de actuaciones que acompañarán la venta esos días.

En el escenario principal actuarán:

19 de septiembre: Sara Correia y el grupo Bombazine

20 de septiembre: Para Sempre Marco y Moura Encantada Folk

21 de septiembre: Espectáculo infantil Super Wings y Bluey

24 de septiembre: Quim Barreiros y tributo a Julio Iglesias con Jorge Gois

25 de septiembre: Abraham Mateo y A Portuguesa – Proyecto Musical Fado

26 de septiembre: Slow J y SOVERSION

27 de septiembre: D.A.M.A, Rumo ao Sul (rumbas y flamenco) y Los Romeros

En el segundo escenario de la feria se podrá ver a:

19 de septiembre: Grupo Voz Amiga

20 de septiembre: Cantadores da Planície

21 de septiembre: Baile con Duo Musical C&R

22 de septiembre: Noche de fados

23 de septiembre: Baile con Renovação 2000

24 de septiembre: Baile con Henrique Belacorça

25 de septiembre: Brigada 14 de Janeiro

26 de septiembre: Xumbo Torto

27 de septiembre: Roncas d'Elvas

28 de septiembre: Baile con Jorge Gomes