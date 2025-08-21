Continúan las detenciones de la redada en La Cañada de Badajoz

La operación policial puesta en marcha ayer por la Guardia Civil en el barrio de La Cañada de Badajoz se mantiene abierta.

El despliegue de efectivos, lanzado entre las 6.00 y las 7.00 de la mañana, registró varias viviendas de la zona por el motivo de delitos de robos contra el patrimonio, que acabó con varios detenidos. El instituto armado ha confirmado que, en estos momentos, continúan las detenciones y la incautación de material, y no descartan nuevas actuaciones en la zona.

Por ahora se desconoce el número actual de detenidos, debido a que la comandancia no facilitará esos datos hasta que la operación esté cerrada. No obstante, sí se conoce que estos aún no han pasado a disposición judicial.

Operación a gran escala

El epicentro de la operación fue la calle Huerta Las Mellas, aunque el despliegue de una treintena de efectivos obligó a cortar el acceso a esta vía y de diversas calles cercanas, además de restringir el acceso a personas.

En el operativo participaron la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Policía Nacional, además de un equipo de guías caninos.