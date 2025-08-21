Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes

La Policía Local de Badajoz ha detenido este jueves por la tarde a un hombre por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar de la calle San Juan e insultar y amenazar a los clientes.

Los hechos han tenido lugar sobre las ocho de la tarde. Las policías Local y Nacional han recibido un aluvión de llamadas alertando del comportamiento violento de un varón con el mobiliario y la clientela que se encontraba en los veladores del Carmen Gastro Bar Gin, por lo que hasta tres vehículos policiales de cada cuerpo y más de una decena de agentes han acudido al lugar de inmediato.

Afortunadamente, en el incidente nadie ha resultado

Los primeros en llegar han sido varios policías locales, con los que el hombre, que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, se ha enfrentado de forma agresiva y oponiendo gran resistencia, por lo que han tenido que reducirlo para introducirlo en uno de sus coches, donde ha seguido dando patadas.

Ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de alteración del orden público.