Accidente
Herido grave un joven de 23 años tras caer de un patinete eléctrico en Badajoz
El varón ha sido trasladado al hospital Universitario con trauma craneal
Un joven de 23 años ha sufrido un trauma craneal después de caer del patinete eléctrico en el que circulaba por la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz, en la esquina con la carretera de Olivenza. El suceso ha ocurrido a las 18.38 horas, según ha informado el 112 de Extremadura.
Según fuentes municipales, el varón no llevaba casco y no ha habido más vehículos implicados en el accidente.
Hasta el lugar, se han desplazado una unidad medicalizada del SES y una patrulla de la policía local.
Como consecuencia de la caída, el herido ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cinco personas pilladas en Badajoz usando dispositivos electrónicos para copiar en el examen de conducir
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas