El mantenimiento de las bicicletas de alquiler de Badajoz se licita por 520.000 euros para los próximos dos años

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a concurso el mantenimiento y asistencia del servicio público de préstamo de bicicletas (Biba) por 520.000 euros y un periodo de 2 años (260.000 anuales), prorrogable por otros dos más. El contrato incluye a las bicicletas convencionales que ya están en la calle y a las nuevas 80 eléctricas con bases en el trazado del carril-bici turístico, que no se han estrenado aún a la espera de la llegada de la nueva adjudicataria.

Ahora, son trabajadores municipales los que se están encargando de forma provisional del mantenimiento de las bicicletas de alquiler, del que se ocupaba la empresa SIE 2000 hasta el pasado mes de abril, cuando expiró el último contrato.

Las funciones de la adjudicataria serán la limpieza y mantenimiento de las bases y bicicletas, las primeras cada dos semanas y las otras en función de su uso (con más frecuencia durante el invierno). También se ocupará del almacenaje y custodia de las bicis, su traslado y retirada en caso de que presenten algún problema, así como de la atención directa al cliente y telefónica a los usuarios y de la elaboración de estadísticas del servicio, entre otras.

El pliego recoge que el adjudicatario se hará cargo del sistema tal y como esté en el momento de la adjudicación, "no pudiendo pedir a la administración material u otros elementos físicos o de software para su correcta y total puesta en servicio".

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 19 de septiembre.

La situación del Biba lleva meses suscitando las quejas de los usuarios y también del grupo municipal socialista, que en repetidas ocasiones ha venido denunciando públicamente que el servicio se había venido «a cero» y que estaba «abandonado». Según el PSOE, el equipo de gobierno quería tapar «su mala gestión» reactivándolo con la incorporación de las nuevas bicicletas eléctricas, que tendrían que estar operativas desde que se recepcionó la obra del carril-bici turístico el pasado mes de mayo, pero que van a seguir almacenadas hasta que se adjudique el contrato de mantenimiento.

En este sentido, el concejal de Transportes, José Luis González, ya dijo hace algunos meses que sería una «irresponsabilidad» sacarlas a la calle antes de que una empresa se ocupara de mantenerlas a punto.

A estas bicicletas eléctricas -con 7 bases a lo largo de los 4,4 kilómetros del carril-bici junto a la muralla abaluartada- se le aplicará la tarifa turística, que es de 2 euros diarios, para usarlas entre las 7.30 y las 22.30 horas.

Las bicicletas eléctricas cuentan con un sistema de geolocalización por GPS, tienen luz y además se bloquean cuando se realiza un uso indebido.