El ayuntamiento refuerza la seguridad vial en el entorno de tres colegios de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz está llevando a cabo distintas obras en el entorno de varios colegios de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar accidentes a la hora de entrada y salida de los centros.

Según ha informado a través de una nota de prensa, estas actuaciones, que consisten en el ensanche de aceras, la mejora de la señalización y el rebaje de los pasos de peatones, ya se han llevado a cabo en el colegio Juventud, en la avenida de Pardaleras, y en el Luis Vives, de San Roque. La próxima semana comenzarán las obras en el entorno del San José de Calasanz, en la barriada de Antonio Domínguez.

En el Juventud, además, según recuerda el ayuntamiento, ya se colocó una barandilla frente a la puerta principal, una medida que reclamaba tanto el centro como las familias, que también habían solicitado que se ensancharan las aceras. Dos alumnos de este centro y su madre fueron atropellados en septiembre del año pasado cuando cruzaban el paso de peatones por el conductor de un patinete, que se dio a la fuga, aunque posteriormente fue localizado por la Policía Local. Entonces, toda la comunidad educativa se unió para reclamar que se mejorasen las condiciones de seguridad en el entorno del colegio.

Estas obras de refuerzo de la seguridad vial están incluidas en el contrato de mejoras de acerados, a través del que ya se ha actuado en distintos puntos de la ciudad. En la actualidad, se están llevando a cabo trabajos en la barriada de San Roque.