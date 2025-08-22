Guardia Civil

Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

Gran operación policial en La Cañada-Las Moreras vinculada con robos

Gran operación policial en La Cañada-Las Moreras vinculada con robos / Andrés Rodríguez

Antonio Castaño

Antonio Castaño

Badajoz

Los detenidos de la operación policial puesta en marcha este miércoles por la Guardia Civil en el barrio de La Cañada han pasado hoy a disposición judicial.

Aún se desconoce el número exacto de detenciones, ya que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.

El despliegue de efectivos en la calle Huerta Las Mellas y el registro de varias viviendas de la zona tenía como objetivo la incautación de material relacionado con delitos de robo.

