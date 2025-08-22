Los detenidos de la operación policial de La Cañada-Las Moreras pasan a disposición judicial

Los detenidos de la operación policial puesta en marcha este miércoles por la Guardia Civil en el barrio de La Cañada han pasado hoy a disposición judicial.

Aún se desconoce el número exacto de detenciones, ya que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.

El despliegue de efectivos en la calle Huerta Las Mellas y el registro de varias viviendas de la zona tenía como objetivo la incautación de material relacionado con delitos de robo.