Ninguna empresa presenta oferta para construir el aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas en Badajoz

Revés para el futuro aparcamiento subterráneo proyectado en la avenida de Circunvalación Reina Sofía, en el tramo entre Puerta de Palmas y la rotonda de los Tres Poetas. Ninguna empresa ha presentado ofertas para construir este parking disuasorio, cuyas obras sacó a concurso el Ayuntamiento de Badajoz el pasado 22 de julio por 4.123. 486 euros.

El plazo para optar al contrato terminó el 18 de agosto y este jueves, una vez que la mesa de contratación constató que no había propuestas, se publicó el decreto por el que se declara desierto el expediente, que firma el concejal Rubén Galea como alcalde accidental.

Aunque estos supondrá un retraso en los plazos previstos por el equipo de gobierno para hacer realidad este proyecto, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, confió en que la demora no sea excesiva. En este sentido, adelantó que ya se está trabajando en la modificación del proyecto para sacar de nuevo a concurso las obras, con un presupuesto base de licitación que se incrementará entre un 15 y un 20% con respecto al anterior, que sea más ajustado a los precios actuales del mercado.

Esto supone que si cada plaza unas de las 170 plazas que tendrá salía por algo más de 24.000 euros (incluido el IVA), ahora su coste aumentará hasta alrededor de los 29.000.

Urueña no tiene dudas de que la principal razón por la que no se han presentado ofertas a este contrato es por razones «económicas». Ha pasado más de un año desde que se redactó el proyecto y se presupuestó, tiempo en el que los precios de los materiales y la mano de obra, que es escasa, han seguido al alza. «La construcción está disparada», reconoció.

Capacidad económica

No obstante, el concejal señaló que el ayuntamiento tiene capacidad económica para asumir este incremento a través de una modificación presupuestaria, que espera poder llevar cuanto antes a pleno, «si puede ser, en septiembre», apuntó. Una vez aprobada, se volverán a licitar las obras.

Urueña explicó que los trámites serán más ágiles y no llevarán demasiado tiempo, pues el pliego de condiciones se mantiene igual y ya ha sido validado por los el servicio de Contratación y la Intervención municipal, que solo tendrían que dar el visto bueno al nuevo presupuesto. Tampoco sería necesario que volviera a pasar por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura. «Es lo mismo que ocurrió con el campo de fútbol de Suerte de Saavedra: quedó desierto el concurso y se volvió a licitar en poco tiempo», comparó.

A los motivos económicos que han dejado desierto el concurso para construir el aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas, el concejal de Urbanismo suma otros factores, como que se trata de una obra de gran envergadura que no puede asumir una empresa pequeña, que se requiere clasificación y que en estos momentos existe bastante oferta de obra pública.

No obstante, el concejal reconoció que es preferible que la licitación haya quedado desierta, dado que es posible incrementar el presupuesto, a que en el futuro se pudiera repetir lo que ha sucedido en proyectos como la piscina de la margen derecha, la sede de Vías y Obras o la urbanización de El Campillo, en los que hubo que rescindir los contratos con las adjudicatarias por sus problemas económicos y las obras «quedaron empantanadas mucho tiempo».

El contrato del estacionamiento subterráneo incluye su construcción y la urbanización de la superficie exterior.

La construcción de este parking subterráneo junto a Puerta Palmas tiene como objetivo dotar a esta zona de la ciudad de más plazas de estacionamiento, para evitar que los conductores accedan al centro y al Casco Antiguo a buscarlas. Por ello, se denomina aparcamiento disuasorio. Es una de las medidas a implantar para cumplir con las Zonas de Bajas Emisiones (ZEB).

La idea es que este aparcamiento sea gestionado de manera directa por el ayuntamiento, como el de Santa María, ubicado junto al Museo de la Ciudad Luis de Morales.