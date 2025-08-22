El fallo de una campana extractora provoca un incendio en un domicilio de la calle La Pimienta (Badajoz)

La cocina de una de las viviendas de la calle La Pimienta, ha sufrido esta mañana un fallo eléctrico en la campana extractora que ha provocado un incendio en esta zona de la casa.

El parque de bomberos de la ciudad de Badajoz recibía la alerta a las 10.26, pero al llegar al domicilio el fuego ya había sido sofocado. La rápida actuación de la dueña de la casa, que empleo un extintor para apagar el fuego, ha logrado que las llamas no se propagasen a otras estancias del hogar.

Los bomberos movilizados hasta la zona, eliminaron el humo que aún quedaba en el interior y restauraron la electricidad, desconectando la campana extractora. A las 11 de la mañana la situación estaba resuelta.