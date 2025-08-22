Fuego en la cocina de una vivienda
El fallo de una campana extractora provoca un incendio en un domicilio de la calle La Pimienta (Badajoz)
La propietaria actuó con rapidez y apagó el fuego con un extintor antes de que las llamas se propagasen a otras salas
Marta Gallego
Badajoz
La cocina de una de las viviendas de la calle La Pimienta, ha sufrido esta mañana un fallo eléctrico en la campana extractora que ha provocado un incendio en esta zona de la casa.
El parque de bomberos de la ciudad de Badajoz recibía la alerta a las 10.26, pero al llegar al domicilio el fuego ya había sido sofocado. La rápida actuación de la dueña de la casa, que empleo un extintor para apagar el fuego, ha logrado que las llamas no se propagasen a otras estancias del hogar.
Los bomberos movilizados hasta la zona, eliminaron el humo que aún quedaba en el interior y restauraron la electricidad, desconectando la campana extractora. A las 11 de la mañana la situación estaba resuelta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes