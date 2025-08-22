La Gala Antifaz de Plata será el 11 de octubre y regresa al hotel Río

La trigésima Gala Antifaz de Plata, organizada por la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap), ya tiene fecha. Será el 11 de octubre y volverá a tener como escenario el hotel Río, donde se celebraba antes de 'mudarse' hace varios años a la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) por problemas de aforo (el primero tiene capacidad para 700 personas mientras que la segunda puede albergar hasta 1.200).

El 'black Friday' trae la discordia

El presidente de la Falcap, Julio Macho, ha explicado este jueves que el motivo del cambio es la imposibilidad de cuadrar el día elegido con el calendario de Ifeba. "Nos ofrecían el 29 de noviembre, pero es el fin de semana del Black Friday y muchos de los comparseros tienen que trabajar el día siguiente, porque ese domingo se trabaja en el comercio", ha dicho.

Tras una votación realizada entre los organizadores, patrocinadores y representantes de las comparsas que integran la Falcap, la opción de volver al hotel Río fue elegida por unanimidad. "Presenté los pros y los contras y todos decidieron lo mismo", ha comentado Macho. "Hacer la gala en Ifeba conlleva un gasto extra que en el hotel Rio no tenemos que pagar, como el alquiler del sitio, la seguridad, las ambulancias...", ya que todo esto está incluido al contratar el menú.

En cuanto al precio de las entradas para la gala, Macho ha avanzado que será similar al de ediciones anteriores, es decir, lo que cueste el menú (unos 40 euros). "Estamos intentando que el precio sea lo más económico posible, por eso anteponemos que las familias puedan permitirse venir a que la calidad sea mayor".

La Gala Antifaz de Plata de la Falcap reconoce cada año el trabajo realizado por las distintas agrupaciones carnavaleras.

Los nominados a obtener los 28 antifaces de plata de este año se conocerán a finales de septiembre.