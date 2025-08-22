No llevaba casco
El herido en accidente de patinete en Badajoz continúa ingresado, pero está "hemodinámicamente estable"
Ningún otro vehículo se vio implicado en los hechos
El joven de 23 años herido grave ayer en un accidente de patinete en Badajoz permanece ingresado en el hospital Universitario. Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que asegura que se encuentra "hemodinámicamente estable".
Los hechos ocurrieron en Valdepasillas. El jóven, que circulaba en patinete eléctrico por la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz, en la esquina con la carretera de Olivenza, cayó al suelo. Esto le provocó un trauma craneal.
Según fuentes municipales, mientras circulaba no llevaba el casco reglamentario. Ningún otro vehículo se vio implicado en los hechos.
Tras acudir los servicios de asistencia al lugar, fue trasladado en estado grave al Universitario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes