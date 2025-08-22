La 'Ruta 091' de la Policía Nacional en Badajoz ya tiene fecha: el 26 de octubre

La carrera solidaria de la Policía Nacional, la 'Ruta 091', ya tiene fecha en Badajoz: se celebrará el próximo 26 de octubre, con dos nuevos circuitos. La salida y la meta se ubicarán en la explanada del mercadillo de los martes, desde donde partirán los corredores de la prueba de 15 kilómetros, los de la de 5 kilómetros y los participantes en la caminata. También en este espacio se desarrollarán las distintas pruebas infantiles.

En esta edición, los fondos recaudados se destinarán a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba).

El plazo de inscripciones ya está abierto y la fecha tope es el 20 de octubre. Se pueden formalizar en la web ruta91.es. La cuota de adultos es de 12 euros y para menores, de 10 euros (en ambos casos incluye camiseta conmemorativa). Los dorsales se recogerán en la planta de deportes de El Corte Inglés entre el 22 y el 24 de octubre.

Además, habrá fila 0 y dorsal solidario para quienes no participen en las pruebas, pero deseen colaborar.

Aunque la salida y la meta es la misma para todas las carreras, este año se han diseñado dos recorridos diferentes para las carreras de adultos.

Itinerarios

Así, los corredores de la de 15 kilómetros, que empezará a las 10.30 horas, cruzarán el puente Real para continuar después por la carretera del azud de La Granadilla, pasando por un camino de tierra por debajo del puente 25 de abril y cruzando la pasarela peatonal sobre el Guadiana en el conocido como del Charco de los Pollos, para regresar por la margen izquierda hasta la explanada del mercadillo.

Los participantes en la carrera de 5 kilómetros y la caminata, que comenzarán a las 10.40 y 10.45 horas, respectivamente, cruzarán por debajo del puente Real para llegar hasta el parque de la margen derecha del Guadiana, atravesar el puente de Palmas y volviendo hacia la meta por el paseo de la margen izquierda del río.

Las pruebas infantiles se celebrarán a partir de las 12.00 horas.