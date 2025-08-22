Simón Ferrero: "El público infantil es infalible y sincero, si no les gusta te lo dicen a la cara"

El director, autor y actor de El Avispero Producciones presenta este sábado 23 de agosto su obra "Las aventuras de Macario en el oeste legendario", un clown familiar, en los Jardines de la Galera a las 22.00 horas, en el marco de actividades de la Ciudad Encendida.

¿Qué pueden esperar los pacenses de su espectáculo?

‘Las Aventuras de Macario en el Oeste Legendario’ es un espectáculo western extremeño, muy gamberro y para público familiar: niños, padres, tíos, abuelos… Parte de una premisa donde el protagonista, Macario, llega a casa, lee un cómic de Lucky Luke, y sueña con el lejano oeste. Allí vive aventuras con bandidos, un tabernero mexicano, una damisela inglesa, una chamana… Todo con humor blanco y con el objetivo de hacer reír tanto a niños como a adultos.

¿Cuál es su principal objetivo al realizar este espectáculo?

Queremos romper con el concepto arcaico del teatro. Cuidamos mucho la estética, el humor y también transmitimos valores como la lectura, el trabajo en equipo, o no temer a lo desconocido. Pero sin aleccionar, solo pasarlo bien. Usamos el clown como herramienta, con esa inocencia y torpeza, que representa a los payasos, como ocurre con Mr. Bean. Además, le damos un toque extremeño, sin miedo a los acentos ni a lo local.

¿Cómo fue el estreno de ‘Hotel Macario’ en la ciudad?

Muy bien, hicimos ocho funciones con más de cuatro mil niños. El teatro se puso en pie, aplaudieron, rieron… Para nosotros esa es la mejor prueba de que un espectáculo tiene futuro. El teatro es universal, si gusta, funciona. El público infantil es infalible y muy sincero, si no le gusta, te lo va a decir en el momento y a la cara.

¿Qué supone para usted actuar en su ciudad?

Actuar en casa es un arma de doble filo porque hay más expectativas. Pero el público aquí siempre ha sido muy agradecido. Con los años, nos centramos más en divertirnos y hacer bien nuestro trabajo que en el éxito. Si te diviertes en escena, el público lo siente y se lo pasa bien.

¿Cómo lo afronta?

Con muchas ganas, ya te digo, era una fecha que teníamos apuntada y ya no solo por hacer la función, sino por el hecho de dónde la vamos a hacer. Para mí los Jardines de la Galera es uno de los sitios más bonitos que tiene Badajoz. Por esta razón, se reúnen todos los ingredientes y creo que es una cita en la que vamos a poder disfrutar todas las familias, los paisanos, los niños, los mayores y todo el mundo que venga a disfrutar del espectáculo.

Imagen del espectáculo "Las aventuras de Macario en el oeste legendario" / Cedida

¿Cómo definiría a Macario?

Macario es un optimista redomado que siempre le ve el lado bueno a todo, pese a las adversidades. Sufre, porque el clown se basa en el sufrimiento para hacer reír, pero transforma sus problemas en humor. Y eso, hoy en día, es importante. Si todos nos tomáramos la vida con esa filosofía, seríamos un poco más felices.

Macario es el personaje principal de esta obra pero también de otros de sus espectáculos, ¿por qué?

Desde 2012, cuando fundamos la compañía, empezamos con ‘Calista y el socorrista’ (el socorrista era Macario). Luego vinieron ‘Doctor Macario, consultas a diario’, ‘Las aventuras de Macario en el Oeste Legendario’ y ‘Hotel Macario’, en este último el protagonista y sus amigos viajan a 1940 por un error científico. ‘Hotel Macario’ fue una especie de cierre de la saga. Siempre estoy yo como Macario, pero Isabel Martín y Miguel Pérez Polo interpretan distintos personajes que arropan al protagonista.

¿Los personajes de Isabel Martín y Miguel Pérez mantienen el mismo rol o cambian?

Suelen variar. No fue algo planeado, pero mi rol como clown era muy claro y con la broma de llamarme siempre Macario, me quedé con el personaje. Ahora queremos abrir nuevas líneas. Ya lo hemos agotado y vamos a buscar otros nuevos. Por ahora, no habrá más espectáculos de Macario una vez acabe la gira.