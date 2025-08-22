Los vecinos de Talavera la Real vuelven a concentrarse este lunes por la falta de médicos

A los vecinos Talavera la Real no les ha servido la respuesta de la Consejería de Salud a sus quejas por la falta de médicos, por lo que han anunciado que volverán a concentrarse el próximo lunes a las 9.30 horas frente al centro de salud de la localidad para continuar con sus reivindicaciones. En esta nueva convocatoria, recogerán firmas, que enviarán directamente a la Junta "para demostrar que nuestra demanda es firme y que está respaldada por nuestros vecinos", según Antonio Luis Fernández, portavoz de los afectados.

Tras realizar una primera concentración el pasado 18 de agosto, responsables del Área de Salud de Badajoz se reunieron con el coordinador del centro sanitario, Juan Benegas, pero la situación "no ha mejorado", afirman. Los vecinos critican que les repitan lo mismo que ya dijo la consejería y traten de "desmentirnos", asegurando que la atención está garantizada, cuando no es así, según Fernández.

Los afectados seguirán concentrándose cada lunes "de manera continuada, hasta obtener una solución efectiva, con acciones cada vez más visibles y contundentes", advierten. "La sanidad pública en Talavera la Real no puede seguir deteriorándose en silencio", justifican.

Falta de médicos

Los habitantes de la localidad llevan tiempo denunciando la falta de médicos, con demoras de hasta un mes para acudir a consulta. Muchos de estos vecinos necesitan atención sanitaria con carácter urgente y, al no poder ser atendidos en su pueblo, se ven obligados a desplazarse a Badajoz.

En estos momentos, en el centro de salud hay un equipo de cuatro profesionales de medicina de familia, pero dos de ellos están de baja temporal. "Estas plazas han sido solicitadas, pero no han podido ser sustituidas por la falta de profesionales disponibles", según explicó tras la primera concentración el coordinador de este recurso.