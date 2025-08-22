Sanidad
Los vecinos de Talavera la Real vuelven a concentrarse este lunes por la falta de médicos
Los afectados critican que la Junta no atienda sus demandas y anuncian que las protestas seguirán hasta que se les dé una solución: "la sanidad pública no puede seguir deteriorándose en silencio", advierten
Marta Gallego
A los vecinos Talavera la Real no les ha servido la respuesta de la Consejería de Salud a sus quejas por la falta de médicos, por lo que han anunciado que volverán a concentrarse el próximo lunes a las 9.30 horas frente al centro de salud de la localidad para continuar con sus reivindicaciones. En esta nueva convocatoria, recogerán firmas, que enviarán directamente a la Junta "para demostrar que nuestra demanda es firme y que está respaldada por nuestros vecinos", según Antonio Luis Fernández, portavoz de los afectados.
Tras realizar una primera concentración el pasado 18 de agosto, responsables del Área de Salud de Badajoz se reunieron con el coordinador del centro sanitario, Juan Benegas, pero la situación "no ha mejorado", afirman. Los vecinos critican que les repitan lo mismo que ya dijo la consejería y traten de "desmentirnos", asegurando que la atención está garantizada, cuando no es así, según Fernández.
Los afectados seguirán concentrándose cada lunes "de manera continuada, hasta obtener una solución efectiva, con acciones cada vez más visibles y contundentes", advierten. "La sanidad pública en Talavera la Real no puede seguir deteriorándose en silencio", justifican.
Falta de médicos
Los habitantes de la localidad llevan tiempo denunciando la falta de médicos, con demoras de hasta un mes para acudir a consulta. Muchos de estos vecinos necesitan atención sanitaria con carácter urgente y, al no poder ser atendidos en su pueblo, se ven obligados a desplazarse a Badajoz.
En estos momentos, en el centro de salud hay un equipo de cuatro profesionales de medicina de familia, pero dos de ellos están de baja temporal. "Estas plazas han sido solicitadas, pero no han podido ser sustituidas por la falta de profesionales disponibles", según explicó tras la primera concentración el coordinador de este recurso.
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- Detenido el presunto autor de varios incendios este verano en Badajoz: ha sido sorprendido 'in fraganti' cuando prendía fuego junto al puente Real
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes