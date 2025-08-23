La artista pacense Carmen de Matos expone 'Bajo el tiempo hay agua y flores'

La joven artista pacense Carmen de Matos presenta una nueva exposición bajo el sugerente título de 'Bajo el agua hay tiempo y flores', que se podrá visitar desde el próximo 28 de agosto (20.00 horas) en el Museo de la Ciudad Luis de Morales.

En la muestra explora el concepto "vita contemplativa" como la forma del acto de observar con atención el mundo que nos rodea. En sus pinturas, el agua simboliza una dimensión paralela donde el tiempo transcurre más lento, invitando al espectador a reflexionar sobre la pausa, mientras que las flores representan la belleza, el cuidado y la dedicación a la acción de contemplar. Su crecimiento gradual refleja la paciencia y aquello que se desarrolla lentamente y el acto de florecer se relaciona con el querer y sanar.

Con esta exposición, Carmen de Matos propone observar la realidad tal y como se presenta, sin mediación y recuperar el acto de admirar los detalles.

'Bajo el agua y las flores' estará abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre. El horario de visita del Museo de la Ciudad es en agosto de 8.30 a 14.30 horas los días de diario y los sábados y domingo a partir de las 9.30 horas.

En septiembre cambia y abrirá de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de miércoles a sábados también de 1.30 a 19.30 horas. Los sábados, domingos y festivos, el horario es por las mañanas de 10.00 a 14.00 horas.