USO denuncia el retraso "injustificado" en la incorporación de las promociones internas del Ayuntamiento de Badajoz

El sindicato USO ha denunciado el retraso "injustificado" en la toma de posesión de las personas que han superado los últimos procesos de promoción interna en el Ayuntamiento de Badajoz.

Entre los procesos afectados, según señala en una nota de prensa, están las promociones internas de administrativos y de agentes medioambientales, "que permanecen paralizadas sin explicación alguna, pese a que las personas aspirantes han superado ya todas las fases selectivas y se han publicado las propuestas de nombramientos".

Para USO, este nuevo incumplimiento es un "síntoma más de la deriva en la gestión de los recursos humanos que viene padeciendo esta administración, caracterizada por la falta de planificación, la improvisación constante y el desprecio hacia los derechos del personal municipal".

A esta situación, según el sindicato, se añade que en recientes convocatorias han quedado plazas de promoción interna sin cubrir, como las de maestro o encargado de Vías y Obras, una circunstancia "anómala" que hace sospechar a la organización sindical "que el ayuntamiento esté pretendiendo, presuntamente, reconvertir esas plazas en oposiciones de turno libre, con el riesgo de que ya se tengan los candidatos idóneos preseleccionados para ocuparlas y así cumplir con posibles compromisos".

USO también critica el "incumplimiento reiterado" en la convocatoria de los concursos de traslados, que según el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de Badajoz, deberían celebrarse en el primer trimestre de cada año, garantizando así la movilidad voluntaria y la cobertura ordenada de los puestos de trabajo. Ante esta situación, el sindicato ha promovido una solicitud de mediación previa a la interposición de un conflicto colectivo, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, en defensa de los derechos de toda la plantilla municipal.

En este sentido, recuerda que las promociones internas son "una herramienta esencial para garantizar la carrera profesional de los empleados públicos, así como para cubrir de manera eficaz los puestos de trabajo en la administración. No se trata de un beneficio discrecional, sino de un derecho reconocido", afirma.

Por ello, el sindicato exige al ayuntamiento de Badajoz que se proceda "de manera inmediata" a la toma de posesión de los puestos de promoción interna ya resueltos y que cumpla rigurosamente con el acuerdo regulador en materia de recursos humanos, "garantizando la transparencia, la agilidad y la seguridad en los procesos".