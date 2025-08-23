Actos por la festividad de la Virgen del Pilar
La Guardia Civil de Badajoz celebrará su octavo cross solidario el 19 de octubre
La recaudación de esta edición se destinará a Aprosuba 3 Plena Inclusión
La octava edición del cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz se celebrará el próximo 19 de octubre con el lema 'Corre con el corazón, avanza por la inclusión' y la recaudación se destinará a Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el 13 de octubre en la página web www.chipserena.es y a través del código QR que aparece en la cartelería.
Como en ediciones anteriores, se desarrollarán diferentes pruebas a partir de las 11.00 horas, con salida y meta en la puerta comandancia de la plaza de Santo Domingo. Habrá una carrera absoluta de 8,7 kilómetros; pruebas infantiles con diferentes distancias y una caminata de 2,5 kilómetros.
La cuota para todas las modalidades es de 9 euros y quienes no puedan participar pueden colaborar mediante la compra de camisetas con dorsal 0. En la edición de 2024 hubo casi 2.800 inscritos.
El recorrido para la carrera absoluta transcurrirá por la avenida de Colón, Ramón y Cajal, Puerta de Palmas, la avenida Joaquín Costa, Suárez de Figueroa, la plaza de San José, la plaza Alta, las calles Castillo, Joaquín Rojas Gallardo, la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, Circunvalación Reina Sofía y puente de la Autonomía, para seguir por el paseo de la margen izquierda del río hasta el puente Real y regresar por el paseo de la margen derecha hasta cruzar el puente de Palmas y continuar por las calles Prim y Santo Domingo hacia la meta.
Esta cita deportiva-solidaria se encuadra en los actos organizados por la comandancia con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que se conmemora el 12 de octubre.
- El nuevo inquilino del Casco Antiguo de Badajoz anuncia su llegada y pide cariño
- Los masones vuelven a Badajoz 133 años después
- Detenido en Badajoz por tirar mesas y sillas de la terraza de un bar e insultar a los clientes
- EN IMÁGENES | Gran operación policial en Las Moreras de Badajoz vinculada con robos
- Gran operación policial en La Cañada de Badajoz vinculada con robos
- ¿Cuándo comienza la Feria de la Loza en Elvas? Este es todo el calendario 2025
- Llenos de excrementos y de talla adulta: Denuncian que arrojan pañales usados a diario en una calle de Valdepasillas
- Pintan la bandera de Palestina en unas de las escaleras del Paseo Fluvial de Badajoz