La Guardia Civil de Badajoz celebrará su octavo cross solidario el 19 de octubre

La octava edición del cross solidario de la Guardia Civil de Badajoz se celebrará el próximo 19 de octubre con el lema 'Corre con el corazón, avanza por la inclusión' y la recaudación se destinará a Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 13 de octubre en la página web www.chipserena.es y a través del código QR que aparece en la cartelería.

Cartel de la prueba solidaria. / LA CRÓNICA

Como en ediciones anteriores, se desarrollarán diferentes pruebas a partir de las 11.00 horas, con salida y meta en la puerta comandancia de la plaza de Santo Domingo. Habrá una carrera absoluta de 8,7 kilómetros; pruebas infantiles con diferentes distancias y una caminata de 2,5 kilómetros.

La cuota para todas las modalidades es de 9 euros y quienes no puedan participar pueden colaborar mediante la compra de camisetas con dorsal 0. En la edición de 2024 hubo casi 2.800 inscritos.

El recorrido para la carrera absoluta transcurrirá por la avenida de Colón, Ramón y Cajal, Puerta de Palmas, la avenida Joaquín Costa, Suárez de Figueroa, la plaza de San José, la plaza Alta, las calles Castillo, Joaquín Rojas Gallardo, la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, Circunvalación Reina Sofía y puente de la Autonomía, para seguir por el paseo de la margen izquierda del río hasta el puente Real y regresar por el paseo de la margen derecha hasta cruzar el puente de Palmas y continuar por las calles Prim y Santo Domingo hacia la meta.

Esta cita deportiva-solidaria se encuadra en los actos organizados por la comandancia con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que se conmemora el 12 de octubre.