Quejas de los vecinos por los ruidos de madrugada en el parque Teresa Istúriz de Badajoz

Cada noche los vecinos de las calles cercanas al parque de Teresa Istúriz, en San Roque, viven la misma situación. Grupos de jóvenes se reúnen en este lugar hasta altas horas de la madrugada armando jaleo.

Según cuentan algunos de los afectados, la situación es «horrible», porque las voces y el escándalo no les permiten descansar bien por las noches. «A veces es más tarde de las tres de la madrugada y siguen ahí», relata un vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. «Hace unos días por la noche escuché un gritó y me asusté, pensaba que le había pasado algo a alguien, miré para ver qué había ocurrido, pero era lo mismo de siempre: gente pegando voces porque sí», lamenta.

Los afectados afirman que la situación empeoró cuando el ayuntamiento instaló en el parque un foco, que mejoraba la visibilidad en la zona. «Antes, como no se veía, se iban más temprano a casa. Ahora pasan las horas y siguen allí», se quejan.

El malestar es general entre el vecindario, pero también el miedo. «He escuchado a muchos vecinos quejándose de lo mismo, de las voces y las noches sin dormir, pero quejarse podría traer problemas, somos pocos y nos conocemos todos, y si a uno no le gusta lo que dices, pueden venir después a por ti», advierten.

Algunos vecinos piden que retire el foco del parque y otros reclaman mayor presencia policial para combatir este tipo de comportamientos.

El ayuntamiento, preguntado por estas quejas, ha asegurado que la Policía Local ha intensificado sus visitas al entorno del parque de Teresa Istúriz consciente del malestar vecinal. De hecho, el jueves pasado desalojó a un grupo de jóvenes de este espacio.