En Ifeba
Feciex 2025 ya tiene fecha: se celebrará en Badajoz del 11 al 14 de septiembre
La Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza alcanza su 34 edición como referente de los sectores cinegético y piscícola
La Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica, Feciex 2025, ya tiene fecha: se celebrará del 11 al 14 de septiembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).
La cita, que cada año reúne a miles de visitantes de España y Portugal, alcanza su trigesimocuarta edición como referente de profesionales de los sectores cinegético y piscícola y de aficionados.
A falta de que se presente el programa oficial, Feciex volverá a aglutinar a las principales empresas de ambos sectores, que ofrecerán servicios, productos y novedades al comienzo de la temporada de caza, además en Ifeba se desarrollarán de actividades lúdicas, foros de debate, concursos, talleres, exhibiciones y propuestas gastronómicas. No falta en cada edición una gran exposición, que se convierte en uno de los principales reclamos de la feria. La de este año aún está por desvelar.
El cinegético y piscícola son sectores fundamentales en la comunidad extremeña por su gran impacto económico y social.
En Extremadura cazan más de 70.000 personas y hay 3.500 cotos. En cuanto a la pesca, con más de 15.000 kilómetros de río, las licencias superan las 150.000.
Feciex es una de las ferias más veteranas e importantes del calendario anual de Ifeba.
