Entre la ilusión y el bolsillo: ¿Cuánto cuesta una boda en Badajoz en 2025?

Los motivos son muchos, pero el resultado es el mismo. Casarse sigue siendo, para muchas parejas, uno de los momentos más importantes de su vida. El día de celebración en torno a una pareja ilusiona y agobia a partes iguales a muchos de los contrayentes... y su familia. El coste de una boda puede sorprender incluso a los recién prometidos.

En Badajoz, organizar el 'sí, quiero' puede suponer un desembolso que varía en función de las elecciones, el número de invitados y el tipo de ceremonia. Pero, ¿cuánto cuesta realmente casarse en la capital pacense?

El banquete: la mayor partida del presupuesto

El gasto principal de cualquier boda en Badajoz, como en el resto de España, suele ser el banquete. El precio por cubierto oscila entre los 100 y los 150 euros, dependiendo del lugar de celebración elegido elegido. Multiplicado por una media de 150 invitados, el coste total puede superar fácilmente los 15.000 euros. Algunos enclaves emblemáticos de la ciudad o caterings ofrecen menús más exclusivos, con maridajes de vino y platos de alta cocina, lo que eleva la factura.

Otro factor a tener en cuenta en este sentido es el lugar de celebración. La mayoría de salones de boda -no todos- ofrecen el lugar sin coste extra, si bien las fincas -que tan de moda se han puesto en los últimos años- piden un alquiler para poder desarrollar la fiesta dentro de las instalaciones. Este suele moverse entre los 3.000 y los 5.000 euros.

Vestido, traje y complementos

El segundo gran gasto suele ser la indumentaria. Un vestido de novia en Badajoz oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros en tiendas especializadas, aunque cada vez es menos extraño que firmas de colección superen los 4.000 euros. A esto se suman los complementos: zapatos, velo, tocado y joyas, que pueden añadir entre 500 y 1.500 euros más.

El traje del novio, aunque menos costoso, también supone una inversión. En sastrerías y boutiques locales, los precios se sitúan entre 400 y 1.000 euros, con incrementos si se trata de un traje a medida.

A esta cantidad hay que sumar el importe de la joyería. Dejando a un lado el dinero ya invertido en el anillo de compromiso, hay que comprar las alianzas. Las clásicas doradas ya no son las únicas: el mercado ha crecido en colores y formas. Las alianzas en las joyerías de Badajoz pueden costar de media unos 400 euros.

Las alianzas, uno d elos elementos más importantes de las bodas. / CEDIDA

Fotografía y vídeo: recuerdos para siempre

La fotografía y el vídeo son un servicio imprescindible para inmortalizar el día. En Badajoz, los paquetes básicos de cada uno de ellos parten de los 1.400 euros, mientras que los más completos, con álbumes personalizados, reportajes preboda y postboda, pueden alcanzar los 3.000 euros. La demanda de drones -que solo pueden grabra en algunos lugares puesto que Badajoz es zona de vuelo militar y no es fácil obtener la autorización de uso- y vídeos cinematográficos ha ido en aumento, lo que también ha incrementado las tarifas.

Música, flores y decoración

La ambientación juega un papel fundamental en cualquier boda. Contratar un grupo de música o un DJ que actúe durante la celebración puede costar entre 900 y 1.500 euros, dependiendo de la duración del servicio.

En cuanto a las flores y la decoración, los presupuestos varían mucho: desde arreglos sencillos por 800 euros hasta montajes espectaculares que superan los 3.000.

El alquiler de coches clásicos, photocalls personalizados o fuegos artificiales son extras que algunas parejas suman a su lista y que pueden disparar el presupuesto.

Centros de mesa florales. / CEDIDA

La ceremonia

En el caso de las bodas religiosas, las parroquias de Badajoz suelen solicitar una donación, que oscila entre los 150 y los 400 euros. Si se trata de una boda civil en el ayuntamiento o similar, las tasas son más reducidas. En los últimos tiempos se ha popularizado la opción de celebrarla en fincas privadas con oficiantes con precios de entre 200 y 600 euros.

En cuanto a la música de la ceremonia, suele correr por parte de los DJ si es civil pero no así en las religiosas. Contar con un grupo que toque en directo en una iglesia puede costar entre 400 y 800 euros.

Wedding planners

"En Extremadura es una figura relativamente nueva, pero se está empezando a valorar muy positivamente y cada vez son más las parejas que se animan a contratar" a una 'wedding planner', dice Paula Borrallo, de la empresa de organización de bodas y eventos QuéPipa!, sobre su profesión. "Cada vez más se ve necesaria esta figura porque las bodas van creciendo en volumen y en cantidad de servicios que se contratan".

Una de las ventajas de contar con este servicio radica en el ahorro que supone en otras partidas. Según la experta, una de sus tareas es no dejar que los novios se dejen llevar por modas. "Intentamos que no se dejen guiar por prototipos y expectativas de otras bodas, y siempre recomendar empresas de la zona, y las que mejor servicio ofrecen en relación calidad- precio". Además, "hay algunas empresas que por deferencia a nosotras, nos hacen mejores precios, nos incluyen ciertos extras en el precio base o nos regalan algo de servicio. Normalmente las empresas prefieren trabajar bodas que gestionen wedding planner, porque les ahorra tiempo y gestiones, eso se traduce en un beneficio directo para las parejas".

Los precios de estos proveedores dependen del 'pack' que se contrate. "Un servicio básico de wedding planner, que sería la coordinación de la boda, lo puedes encontrar en el mercado desde aproximadamente 1500€. Varía según cada empresa. Hay extras (en muchos casos, innecesarios) en las bodas que tienen un presupuesto más alto que este servicio", explica Borrallo.

Viaje de novios: el broche final

El viaje de novios suele representar otro gasto destacado. Los destinos más habituales desde Badajoz cambian según el año. Cristian Palacín, gerente de Badatravel, la agencia especialista en viajes de novios en Badajoz, asegura que el destino de moda este año es Japón. El viaje semiorganizado a este país ronda los 5.000 euros y el circuito al uso con guía todo el día sale a partir de 8.000 euros. En Asia también se visitan Bali y Tailandia, que salen entre 4.000 y 5.000 euros.

"Un viaje que nunca pasa de moda es Nueva York con playas de Caribe -Riviera Maya, Punta Cana o Cuba- que ronda los 4.000 o 5.000 euros. Es la media que suele gastar el pacense", explica.

Los viajes se adaptan a todos los bolsillos. Los hay más caros, como los safaris por Kenia o Tailandia (combinados con playas se pueden ir a 10.000 euros), entre otros destinos. También más baratos como una semana en el Caribe o Egipto, que sale alrededor de los 3.000 euros. Canarias sale por 1.500 o 2.000.

"Lo más barato suele ser 3.000 euros y lo más caro, 12.000. La horquilla es esa, aunque se han vendido este año viajes de 18.000 euros".

Pareja de novios. / CEDIDA

Un mercado en auge

A todas estas cantidades hay que sumarle otros gastos como el de maquillaje, peluqueria o regalos para laos invitados.

A pesar del aumento de precios en los últimos años debido a la inflación y al encarecimiento de servicios, el sector nupcial en Badajoz mantiene buena salud. Hoteles, restaurantes, fotógrafos, floristas y agencias de viajes siguen registrando una alta demanda. Tras la pandemia, muchas parejas han recuperado la ilusión de celebrar bodas multitudinarias, lo que ha generado un repunte en la facturación.

Si se suman todos los elementos, una boda media en Badajoz puede costar alrededor de 25.000 euros, aunque existen alternativas más económicas que rondan los 10.000 y celebraciones de lujo que superan con creces los 50.000.

En cualquier caso, el precio final depende de las prioridades de cada pareja: algunas destinan gran parte del presupuesto al banquete, otras al viaje de novios, y no faltan quienes prefieren una celebración discreta e invertir el dinero en una vivienda o en otros proyectos de futuro.

Más allá de las cifras, casarse en Badajoz supone, para muchas parejas, cumplir un sueño. La ciudad ofrece escenarios únicos, desde iglesias históricas hasta fincas en la dehesa extremeña, y un sector nupcial capaz de adaptarse a todo tipo de gustos y bolsillos. Al final, el valor de una boda no se mide solo en euros, sino en recuerdos compartidos, emociones vividas y la ilusión de comenzar una nueva etapa en pareja.