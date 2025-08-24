La patrona de Badajoz volverá a la iglesia de San Agustín tras más de dos décadas

La Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, regresará tras más de dos décadas después a la iglesia de Santa María la Real. La novena en su honor comenzará el 6 de septiembre en la catedral, pero, a diferencia de años anteriores, la imagen solo permanecerá en el templo catedralicio hasta el 14, cuando se trasladará a San Agustín, donde se podrá venerar en su día grande, el 15 de septiembre.

Así lo ha acordado la nueva junta de gobierno de la hermandad de la Soledad. «Queríamos realizar algunos pequeños cambios para que la gente sintiera aún más la cercanía de la Virgen», explica Francisco Javier Gutiérrez, su hermano mayor.

Las novedades afectan tanto a la procesión que se realizará el lunes 15, como al novenario. Tras la novena del 14 de septiembre en la catedral, la patrona saldrá en procesión hacia la iglesia de San Agustín. «Estamos muy contentos de acoger a la Soledad, nos prepararemos y prepararemos todo para recibirla y celebrar al día siguiente la santa misa», afirma Manuel Durán, párroco de Santa María la Real.

El 15 de septiembre, a las 12.30 horas y a las 19.30, media hora antes de comenzar la eucaristía, se rezará el rosario. La misa, a las 20.00 horas, la presidirá el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y al finalizar, la imagen será trasladada en procesión de nuevo a su ermita, muy próxima a Santa María la Real.

En cuanto a la novena en la catedral, a partir del 6 de septiembre, habrá tres celebraciones diarias, a las 10.00, 13.00 y 20.00 horas. Esta última contará cada día con las predicaciones de un sacerdote diferente en cada jornada. «Este año son todos canónigos de la catedral», según apuntó el hermano mayor.

«Cada día habrá diversos actos e irá dedicado a cuestiones completamente diferentes. El día 11 de septiembre, se celebrará la tradicional imposición de medallas y la entrega de diplomas a los hermanos que se hayan dado de alta este año en la hermandad y el 14, será el que se dedique a todas las cofradías y hermandades de Badajoz», avanzó Francisco Javier Gutiérrez.

Una salida más

La de San Agustín no será la única visita extraordinaria que realizará la Virgen de la Soledad este 2025. Este año, con motivo del 50 aniversario de la creación de la iglesia de San Juan Macías, la patrona de Badajoz saldrá en procesión hasta el templo de La Paz para acompañar a los feligreses de esta parroquia en una efemérides tan significativa.