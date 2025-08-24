La plaza Alta de Badajoz se convierte en el lugar perfecto para los 'jugones'

No hace falta inscripción, cuota ni tan siquiera ser un experto. Todo el mundo es bienvenido en las mesas de colores que se instalan en la plaza Alta en las tardes de los sábados de agosto si lleva ganas de pasarlo bien.

La asociación 'Entorno al fuego' pone en marcha cada fin de semana un espacio de ocio alternativo para jóvenes y mayores. De la mano de la Concejalía de Juventud (la iniciativa se enmarca en las actividades de Vive el verano en Badajoz), de cinco a diez de la noche hay 100 juegos de mesa a disposición de todos aquellos que se acerquen al punto de encuentro.

Un participante selecciona un juego entre los 100 disponibles. / LA CRÓNICA

Se puede acudir solo o acompañado y el funcionamiento es simple: solo hay que elegir una de las opciones que la asociación pone a disposición del jugador y tomarla prestada, como si de una biblioteca se tratara. Durante el tiempo que los participantes estimen oportuno pueden disponer del juego, siempre que lo devuelvan en perfecto estado. Alrededor de las mesas hay varios monitores de la asociación guiando a aquellos que aún no son expertos o explicando las mecánicas si se participa por primera vez.

"Nuestra asociación se fundó alrededor de los juegos de mesa y los juegos de rol. Por eso ahora organizamos esto. Los juegos son caros y la idea es que todo el mundo pueda participar de este ocio alternativo", explica Noelia Omenat, presidenta de la asociación organizadora.

Jugadores de todas las edades participan en la plaza Alta. / CEDIDA

Es el primer año que se deciden a poner este proyecto en marcha, a pesar de que la asociación organiza otras actividades periódicamente a lo largo a lo largo del año. El lugar elegido es la plaza Alta porque la asociación vecinal Casco Antiguo les cede el espacio para guardar los materiales. "Queremos que sea en un sitio céntrico y visible", continúa Omenat. "Para nosotros es mucho trabajo. Hace calor y tenemos que poner carpas fuera, ventiladores, acondicionar el espacio, pero queríamos que fuera aquí para que se nos viese de cara a que todo el mundo venga a jugar".

Los torneos temáticos

Además del centenar de juegos que se pone a disposición de los participantes, cada tarde se organiza un torneo. El juego elegido varía cada semana -el sábado 16 de agosto fue de 'Virus Marvel' y ayer, de 'Lucky numbers'- y da comienzo alrededor de las 20.00 horas.

Lola Cava, de ocho años, fue la ganadora de uno de ellos. "Vengo con mi familia porque me lo paso bien". No había probado previamente al juego en cuestión pero sí a uno similar. "Estaba concentrada y al final le he ganado a gente mayor", explica, contenta. El premio es claro: un juego de mesa.

Torneo de 'Virus Marvel' / CEDIDA

Este plan de fin de semana ha cogido por sorpresa a muchos pacenses. A pesar de las altas temperaturas, salen a la calle para compartir un rato de diversión sana. "Estamos recibiendo de media cada jornada a unas 20 personas", aseguran. "El calor se nota. El otro día tuvimos casi 40 personas por la noche. Nos quedamos fuera del horario, pero realmente el tiempo que tenemos es hasta las 22.00 horas".

Noelia (izquierda) y Julia (derecha), dos de las monitoras de la actividad. / LA CRÓNICA

Además del buen rato, hay premios que pueden llevarse aunque no ganen. Hay dos lotes de juegos a sortear entre aquellos que hayan participado y cumplan los requisitos. Para ello, varias editoriales donan novedades periódicamente y premios para esta iniciativa.

Los miembros de la asociación confía en que algunos de los participantes acaben asociándose a 'Entorno al fuego' para poder seguir siendo parte de estas quedadas durante el año. Ya no se celebrarán al aire libre en la plaza Alta, pero mantendrán el espíritu de establecer nuevas amistades y disfrutar de intereses comunes.