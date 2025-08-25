El activismo de Raquel, paciente oncológica ostomizada, en las piscinas de Badajoz: "Esta es mi bolsita para hacer pipí"

El año 2019 prometía ser el más feliz en la vida de Raquel Godoy. Se enfrentaba a unas oposiciones y celebraría su boda, pero un cáncer de útero truncó todos esos planes.

Las secuelas del mismo fueron muchas, tanto físicas como psicológicas. Godoy, de espíritu vitalista y actitud incansable, se enfrenta desde entonces a la vida con toda la verdad que tiene dentro. En sus redes sociales muestra sus días buenos y malos, sus miedos, sus alegrías. Comparte con sus seguidores sus citas médicas, con la incertidumbre que cada una de ellas supone, y sus quehaceres diarios condicionados por esa enfermedad superada, pero que mantiene bajo vigilancia con controles periódicos. Su objetivo: visibilizar su condición de ostomizada.

Pero este verano, Raquel Godoy ha decidido ir un paso más allá y dar el salto de las redes sociales al activismo en primera persona.

"Sentí cientos de miradas descaradas"

Viajando decidió hablar abiertamente con los presentes de "mi bolsita para hacer pipí", esa que luce bajo la braguita del bikini. "Me sentí muy observada en una piscina natural y, ya que miraban, pensé en por qué no preguntar si saben que es lo que llevo pegado a mi abdomen", explica. Esa fue la chispa que prendió la mecha. "Hay veces que no me doy ni cuenta, pero allí estaba algo vulnerable y sentí de cientos de miradas descaradas".

Desde entonces entabla conversación con todas aquellas personas que se acercan a ella a preguntarle. Si se lo permiten, graba esa conversación en un vídeo que luego publica en sus perfiles de Instagram y TikTok.

Con palabras sencillas que todo el mundo entiende, ofrece la visión y la explicación del paciente sobre qué es la bolsa que tanto llama la atención. También qué causas provocan tener que llevarla. "La llevo de por vida, pero yo feliz", concluye, en uno de sus vídeos.

Sanitarias, familiares de otras personas con cáncer e incluso una niña han aprendido este verano qué es una urostomía, cómo funciona la bolsita, cómo se cambia o si impide a Raquel hacer alguna actividad de su vida cotidiana. Ella siempre agradece que "una mirada incómoda más se convierta en una conversación de aprendizaje. Vamos a seguir dando visibilidad para poder normalizar lo normal y que no haya miradas incómodas".

Un complemento más

La alegría que caracteriza a esta pacense se traduce también en su forma de vivir su urostomía. Su último proyecto ha sido coser unas fundas de tela para forrar la bolsita, de tal manera que cuando se ve -como cuando va en bikini-, la lleva perfectamente decorada. Fue idea de una amiga suya.

En sus redes también ha mostrado el proceso de creación, desde la elección de telas a la confección del patrón. Cuando las terminó, lanzó un mensaje. "Seguro que no son perfectas, no soy profesional, pero si quieres la tuya te la hago con todo el amor del mundo", le dijo a otros pacientes. "Solo tienes que pasarme tu dirección y para tu casa que va. Un entretenimiento más para mis días buenos".

Raquel, imparable

A pesar de ser vitalista y optimista, hay días en los que la salud de Raquel le juega malas pasadas.

El verano se ha convertido en época perfecta para demostrar que "podemos disfrutar del agua sin problemas". Para ello ha colgado vídeos lanzándose al agua de una piscina o entrando en un río sin ningún tipo de limitación. "Soy como un pez, me encanta el agua y paso horas en ella ya que el calor me genera brotes. Estando en ella lo sobrellevó mejor. Como siempre digo, hago lo que puedo cuando mi cuerpo me lo permite".

Raquel es parte de la comparsa Vendaval y sale bailando en sus filas. En sus días buenos, entrena en el gimnasio y en el agua, ya que es miembro del Club Piragüismo Extremadura. A día de hoy, dice que sí a cualquier reto físico que se le ponga por delante. Es imparable.