Atropellada una menor que circulaba en un patinete en Badajoz

Una niña de 7 años ha sido atropellada este lunes en Badajoz cuando circulaba en patinete junto a su madre por Circunvalación. Ambas iban en vehículos de este tipo por la acera y, según informan fuentes oficiales, la menor perdió supuestamente el control y se salió a la calzada, donde fue alcanzada por un coche.

Al lugar del accidente se ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que ha atendido a la menor y la ha trasladado al Hospital Universitario. Según informan, no presenta lesiones de gravedad.

Segundo accidente con patinete de agosto

Este suceso se suma a otro registrado el pasado 21 de agosto en la capital pacense. Un joven de 23 años sufrió un trauma craneal tras caer de un patinete eléctrico en la avenida Sinfoniano Madroñero, en la esquina con la carretera de Olivenza. Según detalló el 112 de Extremadura, el varón fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario.