El hospital Perpetuo Socorro de Badajoz incorpora un arco quirúrgico de última generación para Traumatología Infantil

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha incorporado un arco quirúrgico 3D de última generación al Servicio de Traumatología Infantil del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, que permite mayor precisión y seguridad en las intervenciones complejas, especialmente en deformidades de columna y cirugía ortopédica de pelvis y columna.

El nuevo equipo, en el que se han invertido 300.000 euros, ofrece prestaciones avanzadas de imagen intraoperatoria, navegación, precisión y reconstrucción en 3D en tiempo real, lo que lo convierte en "una herramienta indispensable" para cirugías de alta complejidad, según destaca el SES.

La capacidad de este arco quirúrgico para realizar TAC intraoperatorio mejora la seguridad de los procedimientos y aporta un mayor nivel de confianza tanto a los profesionales como a los pacientes y sus familias. Entre sus beneficios, destacan la mejora de la calidad de imagen en 2D y 3D, la nitidez y potencia de las capturas y la posibilidad de utilizarse en todo tipo de pacientes, incluidos los bariátricos.

Además, su sistema motorizado de posicionamiento, con desplazamientos orbital, angular y vertical, permite ahorrar tiempo en quirófano y optimizar el flujo de trabajo al reducir la necesidad de emitir radiación. El equipo incorpora también herramientas clínicas de última generación, como algoritmos de reducción de artefactos metálicos, software de inteligencia artificial para mejorar la visualización de implantes, cámara dosimétrica, pintura antimicrobiana que disminuye el riesgo de infecciones y un sistema de alimentación ininterrumpida que garantiza su uso en caso de fallo eléctrico.

Desde el Área de Salud de Badajoz se valora esta adquisición como "un gran avance" para el Servicio de Traumatología Infantil, "ya que refuerza el compromiso con la innovación tecnológica, el apoyo a los profesionales sanitarios y la mejora de la atención" a los pacientes pediátricos