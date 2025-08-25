Salud
La renovación de cubiertas con amianto del Materno Infantil obliga a trasladar Neonatología al Perpetuo Socorro
El SES asegura que la obra se llevará a cabo "bajo estrictas medidas de seguridad"
La planta de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Badajoz se traslada de forma temporal al Hospital Perpetuo Socorro. Este desplazamiento se debe a la renovación de las cubiertas del centro sanitario, instaladas en 1975 y fabricadas con fibrocemento que contiene amianto.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado que el deterioro de las cubiertas ha exigido una intervención integral, tras años de reparaciones puntuales. La actuación, que comienza este martes, cuenta con un presupuesto de 195.931,66 euros y se desarrollará bajo "estrictas medidas de seguridad y protección sanitaria". En total, los trabajos afectarán a 1.180 metros cuadrados de superficie en los niveles 8 y 9 del hospital.
La obra incluye el desmontaje controlado de las cubiertas actuales y la gestión de los residuos con amianto por parte de una empresa especializada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). Posteriormente, se instalarán nuevas cubiertas de paneles de acero con aislamiento de poliuretano, que garantizarán "mayor durabilidad y eficiencia energética".
Desde el SES señalan que se trata de una obra "técnicamente compleja" que requiere una cuidadosa planificación para minimizar molestias y evitar riesgos. Además, tansmiten "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía", asegurando que la salud y el bienestar se priorizan durante todo el proceso.
