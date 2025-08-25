Las verbenas del López de Ayala de Badajoz regresan con la banda portuguesa Soversion

El teatro López de Ayala de Badajoz retoma sus verbenas el próximo 4 de septiembre con la banda portuguesa Soversión como invitada.

El grupo, fundado en 2005 en la vecina localidad de Elvas, ofrecerá un concierto con versiones de grandes artistas y bandas, entre otras muchas, U2, Muse, Radiohead, Nirvana, Queen, Rolling Stones, The Beatles, Michael Jackson, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers y Alicia Keys.

Soversión, con más de un millar de conciertos en la Península Ibérica a sus espaldas, se ha consolidado como una de las bandas de versiones acústicas más impactantes y queridas de Portugal, cruzando con éxito la frontera para conquistar públicos de todas las edades.

Desde sus inicios, el grupo, integrado por Roberto Cabral (voz y guitarra); Francisco ‘Kiko’ Nascimento (voz y guitarra); Dinis Adagas (bajo) y Luis ‘Ziul’ Penetra (batería) apostó por la pureza acústica, sin renunciar a la fuerza, a la garra y al espectáculo. Lo que parecía un formato más íntimo o limitado, lo convirtieron en una "experiencia electrizante".

Desde los clásicos que marcaron generaciones hasta los éxitos más actuales, el repertorio de Soversion se presenta como una travesía por lo mejor de la historia de la música moderna, con arreglos originales y voces capaces de emocionar y hacer bailar al mismo tiempo.

Las entradas para el concierto, que comenzará a las 22.00 horas, están a la venta a un precio de 12 y 15 euros (palco).