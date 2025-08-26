El centro de mayores de Pardaleras, en Badajoz, se traslada: más espacio y mejor accesibilidad para sus 500 socios

Los 500 socios del centro de mayores de Pardaleras están a punto de estrenar instalaciones. El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSSS) del Ayuntamiento de Badajoz está preparando el traslado de la sede, hasta ahora en la calle La Maya, a una ubicación más céntrica, amplia y accesible en la calle Fernando Sánchez Sampedro. La previsión es que esté funcionando en las primeras semanas de septiembre.

El nuevo centro ocupará el local del antiguo Work Shop Café, frente a la plaza del Padre López, conocida popularmente como plaza del Asilo, más luminoso y con una mejor distribución interior para diversificar las actividades que se programan. El IMSS explica que se ha elegido este espacio porque supone una «clara mejora en accesibilidad y visibilidad» de este recurso para los mayores con respecto a su emplazamiento actual, lo que supondrá que más vecinos lo conozcan y hagan uso de él.

El centro de mayores de Pardaleras es uno de los «más activos» de los 16 que existen en Badajoz y sus pedanías. Ofrece una amplia programación, con talleres culturales, de bienestar emocional y actividades lúdicas, que tienen como objetivo reforzar la autoestima, prevenir el aislamiento y fomentar el envejecimiento saludable. El cambio de ubicación, según subraya el IMSS, no solo permitirá mantener esta oferta, «sino también potenciar su desarrollo y sumar nuevas propuestas adaptadas a las demandas de los usuarios».

Punto de referencia

«Este traslado responde al compromiso del ayuntamiento de mejorar los recursos destinados a las personas mayores. Queremos que cuenten con espacios dignos, modernos y adaptados, donde puedan convivir, aprender y disfrutar de un envejecimiento activo. El nuevo centro será un punto de encuentro de referencia para Pardaleras”, valora Juancho Pérez, concejal del IMSS.

Las nuevas instalaciones de la calle Fernando Sánchez Sampedro se ocuparán en régimen de arrendamiento, como ya estaban las de la calle La Maya. Hace ya varios años que el local del antiguo Work Shop café no alberga actividad privada.

El ayuntamiento señala que la reubicación de este centro de mayores forma parte de la estrategia municipal para la modernización y mejora de las infraestructuras sociales, con el objetivo de garantizar «que cada barrio cuente con instalaciones funcionales, accesibles y adaptadas a las necesidades de la población mayor».