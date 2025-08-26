Los tomates de la Tomatina de Buñol salen de la provincia de Badajoz

Los tomates que este miércoles teñirán de rojo las calles de Buñol han madurado en la Vegas Altas del Guadiana. La empresa Alius Trading 2015 S.L, con sede en Don Benito, ha enviado los 120.000 kilos de tomate pera que protagonizarán la Tomatina, una de las fiestas más internacionales del verano.

El propietario de la compañía, Víctor Sánchez, admite que el camino no ha sido sencillo. La primera partida destinada al evento se perdió por completo a causa de la climatología. “Perdimos íntegramente el primer cultivo”, explica. En consecuencia, tuvieron que actuar por otra vía: gracias a la red de apoyos y a la estructura de la empresa, activaron un plan alternativo que permitió garantizar la entrega.

Alius Trading nació hace una década y hoy mueve en torno a 80 millones de kilos de tomate al año en España y Portugal. La paradoja es que apenas cuenta con tres trabajadores en plantilla. Sánchez lo resume con una mezcla de humor y orgullo: “Somos muy cabezones y muy trabajadores. Eso es lo que nos ha permitido crecer y consolidar una cartera amplia de clientes”, señala.

El encargo de Buñol, sin embargo, tiene sus peculiaridades. Los tomates requeridos deben estar más maduros y blandos que los habituales para la industria, de modo que fueran "seguros" en la batalla. “No es lo mismo que vender para transformación”, apunta el empresario. “Aquí el requisito es que no hagan daño y que, al mismo tiempo, la gente pueda divertirse”.

El transporte comenzó hace varios días. Anoche los camiones quedaban ya dentro del circuito de la fiesta, trasvasados a los vehículos autorizados por el protocolo de seguridad. “A partir de esta noche se activa el protocolo antiterrorista y todo debe estar preparado antes de que lleguen los equipos de seguridad con los perros”, precisa Sánchez.

Con un evento que reunirá entre 22.000 y 25.000 personas, el empresario reconoce que apenas hay tiempo para detenerse en celebraciones. “Cuando trabajas con estos volúmenes no puedes ni alegrarte ni entristecerte por cada operación”, confiesa. “Lo fundamental es que todo salga bien”.

Y más allá de las cifras, Sánchez tiene claro lo que espera de este reto: que la Tomatina vuelva a ser una referencia mundial. “Lo importante es que la gente disfrute, que la fiesta siga viva y que todo el esfuerzo haya merecido la pena”, concluye.