Urgen al Ayuntamiento de Badajoz la apertura de la sede vecinal de La Granadilla

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI urge al Ayuntamiento de Badajoz la apertura de la sede de la Asociación de Vecinos de La Granadilla, que hace un año que se acondicionó, pero que continúa cerrada a cal y canto.

La federación vecinal ha lamentado que los vecinos hayan tenido que esperar más de 25 años para contar con un local y superar muchos obstáculos y trámites administrativos durante este tiempo para que se le concediera, pese a lo que siguen sin poder disfrutar de él.

En este sentido, a través de un comunicado, ha recordado que hace dos años el ayuntamiento aprobó "una pequeña dotación económica" para ultimar la adecuación y equipamiento del local para que se pudiera abrir de forma "inmediata". A principios de este año, se acometieron la instalación eléctrica, se colocó el suelo y se realizaron obras de saneamiento.

"Los vecinos y la asociación veían con optimismo que después de tantos años pudiera cumplirse el compromiso adquirido de tener una sede para dinamizar y realizar actividades. Pero la sede continúa cerrada y eso es lo inexplicable de todo este proceso", critica la federación vecinal, que asegura que los responsables del colectivo han tratado de ponerse en contacto con el ayuntamiento para ser recibidos y tener una respuesta, pero no han obtenido contestación a sus solicitudes ni tampoco se les explica por qué motivos no se puede abrir todavía el local.

El parque

No es la única demanda que tienen pendiente los vecinos de La Granadilla. Según la federación vecinal, continúan esperando que se cumpla el compromiso de arreglar el único parque del barrio, "sin juegos infantiles y en malas condiciones", para cuya puesta a punto se anunció una inversión de 60.000 euros. "Ha pasado el tiempo y no se han vuelto a tener noticias de este compromiso".

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz afirma que no entienden qué problemas hay y reprocha que el ayuntamiento no dé explicaciones. "Llevan 25 años viviendo en el barrio, se les prometió una sede vecinal, se superaron los problemas administrativos y ahora lo único que falta es la entrega de llaves para que los vecinos del barrio de La Granadilla puedan ver cumplida su ilusión de iniciar un nuevo proyecto con un recurso muy necesario y demandado por los más de 700 ciudadanos que viven en él", defiende.