Góspel y un selfie con un T-Rex, entre las novedades de La Noche en Blanco 2025

Escuchar a Shakespeare desde una cabina telefónica de estilo británico, posar en un selfie junto a un T-Rex o atravesar un jardín que susurra serán algunas de las experiencias que se podrán vivir en la Noche en Blanco 2025 de Badajoz. El Casco Antiguo volverá a convertirse el próximo 6 de septiembre en un escenario vivo con 170 propuestas culturales gratuitas en 66 espacios -diez más que el año pasado- hasta la madrugada.

"Es una de las noches más mágicas del año, un escaparate de todo lo que hacemos durante doce meses concentrado en unas horas y abirto a todo el mundo", ha señalado el concejal de Cultura Jose Antonio Casablanca, durante la presentación oficial.

La cita volverá a inaugurarse, como ya adelantó este medio en el mes de julio, en la plaza de España tras dos ediciones fuera. Desde el blacón del ayuntamiento sonará un concierto de góspel, que Casablanca definió como "un espectáculo adaptado al Palacio Municipal, que convertirá la fachada en un escenario inesperado".

En el mismo enclave se instalarán las llamadas cabinas literarias, donde los asistentes podrán escuchar poemas de Lorca, Gloria Fuertes o Machado, e incluso fragmentos del Quijote, en las voces de actores como El Brujo, Pilar Amorós o Pedro Casablanc.

Y para quienes busquen un recuerdo divertido, un photocall titulado 'Selfie con T-Rex' permitirá posar junto a un dinosaurio para "llevarnos un recuerdo tanto en vídeo como en papel", ha indicado el concejal.

Proyecto Barrio

La programación se extenderá por todo el Casco Antiguo. En la plaza de Santa María debutará el 'Proyecto Barrio', una instalación de videoarte con testimonios de vecinos conocidos del centro histórico. Los jardines de la Galera, por su parte, acogerán la 'Galera Experience', un espacio inmersivo "envolvente que ofrecerá una experiencia contemplativa, con detalles de luz y susurros", ha detallado Casablanca.

Por otra parte, la plaza López de Ayala se convertirá en un escenario de poesía escénica y performances de la mano de artistas como Daniel Orviz, campeón mundial de poetry slam o la rapera Celia Bsoul. "Queremos que haya espacio para los artistas jóvenes", ha subrayado el edil de Cultura.

La poesía también llegará al claustro de la concejalía de Cultura. En este espacio se celebrará una nueva edición del ciclo 'Off en Blanco', un encuentro multidisciplinar que mezcla danza, teatro y este género literario.

Música en cada plaza

La música seguirá siendo uno de los grandes protagonistas de la noche, con conciertos repartidos por la plaza Alta, la de la Soledad o la de Cervantes. Sonarán nombres como Willy Willazo, Solaris (que presentará su nuevo disco), Corazón del Sudoeste, EntreNotass o Senda, considerado uno de los mejores tributos nacionales a Héroes del Silencio.

Habrá también flamenco de la mano de la lámpara minera Esther Merino, acompañada por Daniel Santiago en la guitarra, además de espectáculos más íntimos como un homenaje a Chavela Vargas en el museo Luis de Morales.

En la Noche en Blanco 2025 también hay espacio para el humor. La gala circense 'Pasen y Vean' volverá a llenar el paseo de San Francisco (denominado San Fran-circo) de acrobacias, malabares, lanzamientos de cuchillos, pole aéreo, bici acrobática y antipodismo. "Ya lo tenemos como una tradición, no queremos desligarnos de ello. Lo hacemos siempre y tiene muchísimo éxito", ha destacado Casablanca.

El público infantil podrá disfrutar en todos los espacios. Pero serán especialmente protagonistas en San Atón, con teatro, títeres, talleres de galletas, cómics, serigrafía, manualidades y un laboratorio de creación de personajes. La biblioteca de Santa Ana se transformará, además, en un cuartel de superhéroes con photocalls y chapas personalizadas.

Visitas nocturnas

Como cada año, la Noche en Blanco permitirá descrubrir el patrimonio pacense en horario nocturno. Se abrirán espacios como la Catedral, la ermita de la Soledad, la Girlada, el fuerte de San Cristóbal o la Alcazaba, con rutas guiadas y recreaciones históricas a cargo de asociaciones como Amigos de Badajoz.

También se podrá visitar el ayuntamiento, con recorrios por el salón de plenos y el de Conquistadores, así como museos, galerías y salas de arte de la ciudad: desde el MEIAC hasta el Arqueológico, pasando por estudios de artistas pacenses como Ramón de Arcos o Jorge Juan.