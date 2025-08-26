Los huertos comunitarios de Suerte Saavedra dan de desayunar a los niños del campamento de verano de Cruz Roja

Higos, melón, sandía, pepinos, tomates y uvas. Todos estos son los manjares que pueden degustar en un desayuno los 22 niños que participan en el campamento saludable de Cruz Roja. Esto es posible gracias a que los vecinos de la asociación Suerte Saavedra donan lo que recogen en los huertos urbanos del barrio. Es el segundo año consecutivo que lo hacen.

Los miembros de dicho colectivo se dirigen temprano hacia los huertos comunales, que se encuentran cerca del centro educativo Manuel Pacheco, para extraer los alimentos saludables que después se sirven en el desayuno. «El año pasado los niños nos acompañaron en el proceso de recoger las frutas y las hortalizas, este año no ha podido ser» relata Fernando Gonsalbe, presidente de la asociación de vecinos.

El huerto más cercano al colegio fue cultivado por los propios estudiantes del Manuel Pacheco en el mes de abril. Ahora, unos meses después, algunos de ellos han podido recoger sus frutos, literalmente. «Los niños disfrutan mucho del desayuno. Algunos de ellos seguramente no puedan comer en sus casas de este tipo de alimentos» asegura el presidente.

Este campamento se celebra en el centro en los meses de julio y agosto. De lunes a viernes, los pequeños del barrio cuentan con un espacio seguro y saludable donde realizan actividades con las que se divierten, aprenden y ocupan sus mañanas. En la edición de este verano se han beneficiado diez menores más que el año anterior. «Nos hubiera gustado poder hacer otro más, como hicimos el verano pasado, pero no nos ha dado tiempo», comenta Fernando Gonsalbe.

De cara al próximo curso

La época estival va llegando a su fin, y con ella se van también los productos típicos de estas fechas. Es por ello que los vecinos del barrio ya quitan las hierbas, remueven la tierra, preparan los surcos y abonan la tierra para cosechar los nuevos plantones, que darán fruto en los próximos meses. Ahora es el turno de las patatas, las coles, las zanahorias, los ajos, las cebollas y las lechugas. «Empezamos con las tareas el sábado, llevamos como unas seis parcelas de las 50 que hay, aún tenemos trabajo», asume Gonsalbe.

Vecinos de Suerte Saavedra trabajando sus huertos / Cedida

Una de las parcelas a preparar es la que en los próximos meses los alumnos del colegio volverán a trabajar con la ayuda de los miembros de la asociación. «Es una tarea pendiente que haré en unos días, para que cuando los niños vuelvan al colegio tengan la tierra lista para cultivar» afirma el vecino. n