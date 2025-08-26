Dos influencers extremeños, entre los cien mejores creadores de contenido del año según Forbes

Dos extremeños han sido elegidos por la revista Forbes junto a otros 98 influencers como los mejores creadores de contenido del año. Carlos Peguer y Raúl Otero, ambos originarios de la provincia de Badajoz, forman parte de la esperada lista, publicada hace tan solo unas horas, en la que la revista especializada reconoce a los cien creadores más influyentes y mediáticos del panorama digital nacional. Desde Ibai Llanos, Plex, Illo Juan, Verdeliss y Cristinini, hasta la mismísima 'Abuela de Dragones' Guadalupe Fiñana, entre otros. Forbes los define como "una figura absolutamente esencial en el ecosistema comercial internacional", cuya importancia "sigue creciendo debido a la evolución de las redes sociales".

Cotidianidad como fuente de creación

Carlos Peguer se ha convertido junto a su compañera de pódcast Mariang Maturana en una de las principales voces de su generación. Del dombenitense partió la idea de la creación de un programa en formato podcast llamado 'La Pija y la Quinqui' y por el que han pasado personajes de relevancia desde 2022. Desde la cantante Rosalía hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pidió ser entrevistado por ambos.

El joven de 26 años muestra su faceta más personal (anécdotas, consejos, moda, viajes e incluso, reflexiones) ante 178.000 seguidores en Instagram, más de 300.000 en TikTok y 135.000 en X, donde también publica numerosos contenidos publicitarios en colaboración con marcas. Además, cuenta con un canal de Youtube en el que también crea contenido de manera frecuente. En un formato extenso de hasta 50 minutos, publica vlogs de viajes y vídeos cotidianos de su día a día.

El pasado 28 de julio, estrenó su nuevo proyecto en Prime Video y Atresplayer: un programa de citas denominado 'Si lo dice mi madre', en el que los concursantes acuden acompañados de sus progenitoras para encontrar pareja y son ellas las que deciden quién les conviene más. Se trata de una adaptación del exitoso formato internacional ‘Mommy Knows Best’ y lo protagoniza también junto a Maturana.

Humor e ironía

Por su parte, Raúl Otero ha ganado gran popularidad este año debido a sus publicaciones humorísticas y de entretenimiento, en las que desarrolla situaciones que podrían darse diariamente de una forma cómica, exagerada y en muchas ocasiones, irónica. El pacense ha conseguido generar una sólida comunidad en Instagram y TikTok, donde ya cuenta con 204.000 y 467.000 seguidores, respectivamente.

Su contenido está también muy enfocado en memes y tendencias actuales, lo que le ha "permitido conectar con audiencias muy diversas", señalan desde Forbes. El joven ha reaccionado a su presencia en la lista a través de Instagram, donde reconoce que "necesita meses para asimilarlo" y agradece el apoyo de sus seguidores.

Premios Forbes Best Content Creators 2025

La lista se enmarca dentro de los Premios Forbes Best Content Creators 2025, en los que la revista elegirá a los ganadores de distintas categorías el 9 de septiembre en la Embajada de Italia en Madrid. Como novedad, en esta edición otorgarán el People's Choice Award, un premio especial para el creador más votado por el público general.