Paula Echevarría y Manu Sánchez se suman al calendario de 'Mi Princesa Rett'

El tradicional calendario que elabora la asociación 'Mi Princesa Rett' para recaudar fondos destinados a la investigación en torno al síndrome de Rett, el cual afecta principalmente a niñas, incorpora este año a la actriz e influencer Paula Echevarría o al cómico Manu Sánchez, que se suman a otros famosos como Eva González o Sara Baras.

El presidente de Mi Princesa Rett, Francisco Santiago, ha explicado a EFE que en el calendario 2026, centrado en los superhéroes, no faltarán tampoco Melanie Olivares, Ana Guerra (este año con su marido, Víctor Elías), Lorena García o Toni Acosta, entre otros.

Dentro de la red de solidaridad que ha logrado la asociación con sede en Badajoz, la incorporación del cómico andaluz Manu Sánchez se ha producido gracias a Eva González, y de la actriz y modelo asturiana Paula Echevarría por su amistad con Melanie Olivares, ha dicho.

Las fotos de los famosos con las usuarias afectadas por esta enfermedad se han realizado en Sevilla, Madrid y Cádiz, iniciativa que busca recaudar fondos tanto para investigación como para las becas a familias que ofrece la entidad.

El calendario, que se ultima en estas fechas, será presentado el próximo octubre.

Antes llegará una cata de vinos solidaria del 12 al 14 de septiembre próximos en las instalaciones del hospital Centro Vivo de Badajoz, con once bodegas, o el tradicional torneo de pádel en la capital pacense (del 19 al 21 de septiembre), y después le seguirá la actuación en el Palacio de Congresos de Badajoz de Dani Rovira el 11 de noviembre, entre otros proyectos.

Eventos todos ellos destinados para recaudar fondos en torno a la investigación sobre el síndrome de Rett o para reforzar las terapias que se ofrecen desde las instalaciones de la asociación.

En este marco, el nuevo centro de día (destinado a niñas que superan su etapa escolar para que puedan seguir beneficiándose de las instalaciones), inaugurado por la asociación recientemente, ha superado los distintos trámites burocráticos para que en el último trimestre del año puedan beneficiarse ya las tres primeras usuarias, residentes en la capital pacense.

Estas instalaciones también podrían albergar en el futuro a usuarios de otras zonas de la comunidad autónoma o del país, pues hay interés de distintas familias.