Infraestructuras
La rehabilitación del firme de la A-5 en Badajoz afectará al tráfico hasta el 5 de septiembre
Uno de los tramos afectados es la salida desde Badajoz en dirección Mérida desde el Cerro Gordo
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía del Suroeste A-5, entre los kilómetros 392,300 y 407,821, en el tramo Badajoz Este - Badajoz Oeste, cuyo importe de la adjudicación asciende a 14,276 millones de euros (IVA incluido).
En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se han producido distintas afectaciones al tráfico que finalizarán "previsiblemente" el día 5 de septiembre y que consisten en el cierre total de la calzada sentido Mérida/Madrid entre los kilómetros 398,6 y 391,8, cuyo tráfico se desvía por un carril de la calzada contraria.
Asimismo, la incorporación hacia E90 / A5 Mérida / Madrid desde Badajoz en el Enlace 395 permanece cerrada al tráfico (a la altura de la barriada de Cerro Gordo). Para alcanzar este destino, se habilita una señalización que indica una ruta alternativa circulando en sentido Portugal y haciendo un cambio de sentido en la salida 400, que desviará el tráfico por la calzada contraria, según indica en nota de prensa el Ministerio de Transportes.
