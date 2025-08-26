El SES asegura que las consultas médicas de tarde en Talavera la Real se seguirán ampliando según las necesidades

La gerencia del Área de Salud de Badajoz ha programado consultas vespertinas extraordinarias en el centro de salud de Talavera la Real, que se seguirán «ampliando en función de las necesidades asistenciales» para garantizar la atención sanitaria a los vecinos ante la merma de médicos (en la plantilla hay cinco, más uno parcial, pero dos están de baja y el tercero, de vacaciones).

Así lo ha confirmado la Consejería de Salud y Políticas Sociales, que además, ha recordado que los médicos del centro están asumiendo la atención pediátrica durante la ausencia del pediatra y la matrona.

Es la solución que se ha adoptado tras las quejas de los usuarios por la falta de médicos, que han provocado que las citas para consultas o recetas se estén dando en algunos casos para dentro de un mes. Los afectados, como ya informó este diario, se han concentrado dos veces para exigir que se contraten más facultativos y más abulancias para las urgencias, para que los pacientes reciban una atención sanitaria «digna».

La medida de la gerencia del Área de Salud no es suficiente para los vecinos, que la califican como «un parche».

En cuanto a la solicitud de una ambulancia convencional, la consejería asegura que esta demanda ya se está estudiando.

Responsables del Área de Salud y la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sánchez, se reunieron este lunes con una representación de los afectados para analizar la situación sanitaria del municipio e informarles de las medidas que se habían adoptado. Según la Junta, el encuentro concluyó con el "compromiso" de mantener abierto el diálogo entre todas las partes implicadas, "con el objetivo de seguir trabajando en soluciones que garanticen una atención sanitaria adecuada para la población".

Los convocantes de la protesta ya han anunciado que continuarán con protestas semanales hasta que se resuelva definitivamente el problema.