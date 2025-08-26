Las Tanxugeiras vestirán ropa que conmemora la Matanza de Badajoz

El diseñador Juan Manuel Cruz ha desvelado su última colección llamada ‘Controversia 1936’ en conmemoración a las víctimas de la Matanza de Badajoz en agosto de 1936. En esta nueva línea predomina el negro y el rojo, con texturas y elementos que recuerdan al folklore extremeño para conversar entre el dolor, el luto, la sangre, el olvido pero también la fuerza y resiliencia.

Para Cruz, las gallegas son el reflejo de la buena convivencia que existe entre la raíz y la tradición con la vanguardia y la innovación. Ellas a través de su música lo consiguen con cada tema mezclando ritmos e instrumentos tradicionales con música y percusiones más transgresoras. Y el diseñador, hace eso mismo con sus creaciones y por ello está “feliz y orgulloso de que el trío de gallegas puedan lucir algunos de sus diseños exclusivos”.

Las gallegas, Tanxugueiras, recibieron al artesano en el backstage antes de iniciar su concierto en Plasencia el pasado viernes en el Festival de Folk. Un encuentro en el que Juan Manuel Cruz pudo entregarles sus creaciones y explicarles la motivación e inspiración de las mismas. Además, le prometieron que lucirán sus prendas en próximos actos y eventos.

Los diseños

Una americana oversize con flecos negros y rojos, cosidos a mano de manera tradicional que recuerda a los mantones tradicionales, que se ajusta a la cintura con un fajín en piel ecológica a modo de péplum. Otra chaqueta de corte americana con capucha adornada con bordados típicos de Extremadura en color rojo. Acompañada de un corsé de piel ecológica roja bordado con los mismos motivos que la chaqueta, pero en color negro.

Y otra chaqueta cuyas solapas se convierten en una esclavina montehermoseña. Acompañada de una gorra de inspiración Montehermoso que el artesano a hecho para completar el look.

Una gorra única e innovadora, tejida en trenza de paja tintada en negro con apliques atípicos que hacen que estemos ante una joya de la artesanía de vanguardia. El artesano explicó a las gallegas que para hacer la estructura de la gorra ha desarmado una de las gorras de Montehermoso que su madre tiene para conocer su estructura y poder realizar la suya.

Pese a que hasta ahora solo una persona en Extremadura es conocedora de las técnicas para realizar las gorras de Montehermoso, la curiosidad e interés que el artesano tenía, le ha llevado a estudiar e investigar la estructura de las mismas, lanzándose a su creación de manera autodidacta. Así pues, Cruz habla de su gorra como una reinterpretación folk del que es un símbolo extremeño.