Al amanecer y en poco tiempo: la Policía Nacional realiza una operación en Suerte de Saavedra (Badajoz)

Un amplio dispositivo de Policía Nacional se desplegaba al filo del amanecer en Suerte de Saavedra.

El operativo continúa abierto, si bien los agentes han entrado y salido de la barriada en pocas horas. A las ocho ya no había ni rastro en la zona.

Policía Nacional confirma a este diario que se trata de una operación de Policía Judicial, sin aportar más datos por el momento. Se desconoce si ha habido detenidos.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))