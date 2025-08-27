Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: "Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio"

Amigos de Badajoz va a esperar a pronunciarse sobre los daños por el derrumbe en el tramo de la muralla de la alcazaba entre la torre de Espantaperros y el edificio de la UNED de la plaza Alta hasta que un arqueólogo de la asociación haga una valoración, pero tiene pocas dudas de que la causa de los desprendimientos son las humedades que desde hace año afectan a esta zona. A ello se sumaría la intervención que se llevó a cabo en los años 80 con el forro de la barbacana, que "no casa bien" con el tapial almohade.

El desprendimiento se produjo este martes por la noche y, según fuentes municipales, ha afectado al postizo de la barbacana, pero no al lienzo.

Si no ha llovido y la humedad persiste, es que el problema es el agua. Es el razonamiento del presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, quien recuerda que ya en el Plan Director de la Alcazaba el colectivo advirtió de esta situación. Los arquitectos responsables de la rehabilitación de la fortificación realizaron hace más de una década una intervención mediante catas en la muralla para introducir unos tubos que permitieran airear el lienzo para eliminar la humedad. "Esta actuación no fue la más acertada a la vista de los resultados", lamenta Cienfuegos.

La asociación defiende que sería necesario abrir el intradós de la muralla, una actuación que no se ha realizado hasta la fecha. "Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio definitivamente; eso es lo que le demandamos al ayuntamiento", sostiene Cienfuegos. La causa podría estar en una antigua canalización del Hospital Militar que siguiera vertiendo agua o en un aljibe que no haya sido localizado. "Hay muchas posibilidades, pero para descubrirlo, hay que abrir", insiste.

Amigos de Badajoz alerta de que estos desprendimientos por humedades podrían repetirse en otros tramos de la muralla ya rehabilitada, como en la zona de la puerta del Metido, porque se intervino en la parte exterior del lienzo, pero en algunas partes de cara interna se puso un forro, como en el caso de la barbacana que se ha venido abajo.

Fuentes municipales han asegurado que se ha buscado el origen de las humedades y que la solución que se adoptó con los tubos para airear el lienzo las han reducido bastante, aunque no han conseguido eliminarlas. Ahora hay que estudiar qué intervención es la más adecuada para tratar de resolver este problema.